英國大選｜不再撐保守黨　《星期日泰晤士報》社論表態支持工黨

英國7月4日舉行大選,支持執政保守黨多年的《星期日泰晤士報》(Sunday Times)6月30日發表社論,正式表態支持在野工黨。



英國廣播公司(BBC)指,《星期日泰晤士報》自2005年起的每次選舉均是支持保守黨。

英國大選: 2024年6月13日,英國在野工黨領袖施紀賢(Keir Starmer)在克魯(Crewe)進行競選活動。(Reuters)

大選前的最後一個周末,工黨黨魁施紀賢繼續把握機會在倫敦拉票。儘管工黨在民調支持度大幅拋離保守黨,施紀賢呼籲支持者切勿鬆懈。

工黨近日獲得多位英國名人表態支持,29日著名唱作人艾頓莊(Elton John)在網上發布影片表態支持工黨。

英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)和工黨黨魁施紀賢(Keir Starmer)2024年6月26日進行選前最後一次電視辯論。(Reuters)

工黨也獲得《星期日泰晤士報》表態支持。該報6月30日發表題為《保守黨已將執政的權利拱手讓給工黨》(The Tories have forfeited the right to govern. Over to Labour) 的社論中提到,英國自脫歐公投後政治爭拗不斷,保守黨忽視選民訴求,加上黨魁接連換人導致內耗,造成的損害無法修補。

文章指,即使辛偉誠(Rishi Suank)政府成功恢復國家穩定,但國家需要「徹底重置」(radical reset),是時候讓工黨重振國家。