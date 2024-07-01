英國大選｜不再撐保守黨　《星期日泰晤士報》社論表態支持工黨

英國7月4日舉行大選，支持執政保守黨多年的《星期日泰晤士報》（Sunday Times）6月30日發表社論，正式表態支持在野工黨。



英國廣播公司（BBC）指，《星期日泰晤士報》自2005年起的每次選舉均是支持保守黨。

英國大選： 2024年6月13日，英國在野工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）在克魯（Crewe）進行競選活動。（Reuters）

大選前的最後一個周末，工黨黨魁施紀賢繼續把握機會在倫敦拉票。儘管工黨在民調支持度大幅拋離保守黨，施紀賢呼籲支持者切勿鬆懈。

工黨近日獲得多位英國名人表態支持，29日著名唱作人艾頓莊（Elton John）在網上發布影片表態支持工黨。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）2024年6月26日進行選前最後一次電視辯論。（Reuters）

工黨也獲得《星期日泰晤士報》表態支持。該報6月30日發表題為《保守黨已將執政的權利拱手讓給工黨》（The Tories have forfeited the right to govern. Over to Labour） 的社論中提到，英國自脫歐公投後政治爭拗不斷，保守黨忽視選民訴求，加上黨魁接連換人導致內耗，造成的損害無法修補。

文章指，即使辛偉誠（Rishi Suank）政府成功恢復國家穩定，但國家需要「徹底重置」（radical reset），是時候讓工黨重振國家。