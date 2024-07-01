遭擄走呼救「別殺我」中以混血人質獲救發聲　透露最憂心是這事

《紐約郵報》報道，以哈戰爭中獲救的中以混血、26歲女生諾亞（Noa Argamani）6月29日首度對外發聲，親口透露被俘虜的8個月最擔心見不到癌末母親最後一面，同時感謝以色列軍方全力援救，疾呼以色列政府積極促成人質獲釋。



以色列國防軍6月8日在加沙中部兩個地點同時進行救援行動，成功救出包含諾亞在內共4名人質。諾亞是以中混血兒，2023年10月7日遭哈馬斯槍手強押上機車，拚命呼救「別殺我」的影片在社交平台瘋傳。

▼點擊瀏覽諾亞被綁架時的影片截圖。她在2023年10月7日在以色列參加音樂節時遭綁架，當時她被擄走時叫喊「別殺我！」的影片在網路上不斷流傳：

諾亞6月29日首度透過影片對外發聲，談到作為獨生女，面對母親罹患腦癌末期，被俘虜的期間最憂心父母，「經歷8個月生死未知的日子，能夠陪伴在母親身邊，我深感榮幸」。

【相關圖輯】以巴衝突｜沒麻藥為兒童截肢 中國無國界醫生在加沙：這裏沒英雄（點圖放大瀏覽）：

+ 38

諾亞母親莉奧拉（Liora Argamani）目前正在對抗腦癌，此前極度憂心離世前無法見女兒最後一面，曾在去年12月懇求美國政府及總統拜登協助救援。

回憶被綁架的經過，諾亞也說當下非常擔心遭槍手殺害。

【相關圖輯】以巴興戰場面恐怖 見慣風浪記者都崩潰 抱嬰屍痛哭：她被謀殺了（點圖放大瀏覽）：

+ 6

除此之外，諾亞也透露男友歐爾（Avinatan Or）目前還在加沙被俘，「我想藉這個機會提醒所有人，現在還有120多名人質」，疾呼政府各方全力營救還在加沙的人質。

在2023年10月7日巴勒斯坦極端組織哈馬斯跨界突襲以色列時於住棚節（Sukkot）音樂節被擄至加沙地帶的25歲女子諾亞（Noa Argamani），其8個月又1天的人質生涯在2024年6月8日結束，獲救後順利與父重逢。（網上影片截圖）

在2023年10月7日巴勒斯坦極端組織哈馬斯跨界突襲以色列時於住棚節（Sukkot）音樂節被擄至加沙地帶的25歲女子諾亞（Noa Argamani），其8個月又1天的人質生涯在2024年6月8日結束，獲救後順利與父重逢。（網上影片截圖）

延伸閱讀：

以哈停火協議卡在關鍵第8條 傳美方「重新措辭」讓雙方點頭

專家：加薩下階段軍事行動 以軍擬接掌民政管理

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】