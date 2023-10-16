以巴興戰場面恐怖　見慣風浪記者都崩潰　抱嬰屍痛哭：她被謀殺了

全球各地媒體均有派記者前往以色列和加沙採訪以巴衝突、紀錄真實狀況。



一名聯合國攝影記者在採訪過程中，被人塞了一名嬰兒在懷。他稱寶寶是別人託他帶往醫院求醫的，但BB早已斷氣，記者為之崩潰（點圖放大瀏覽，慎入）：

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還有戰地經驗豐富的CNN攝影記者，也在進入住棚節音樂祭民眾躲避的防空洞時，因現場屍臭味太重而不斷嘔吐。

以巴衝突9天，目前知道至少已經有11名記者喪命。

聯合國攝影記者，透過鏡頭捕捉加沙代爾巴拉赫遭轟炸後的真實情況。平民死的死傷的傷，國際組織不斷協助搬運屍體，同時協助送上救護車的傷者，進行初步治療；另一頭試著在建築物殘骸中，找出生還者。

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一名孩子被埋在瓦礫堆下，不知道已經過了多久，早已沒有生命迹象。但這名記者阿扎伊扎（Motaz Azaiza）經歷心碎，他在救護車上情緒接近潰堤，因別人託付給他的、自己手裏抱着的孩子早已斷了氣。

阿扎伊扎表示：「她被謀殺了，人們開始敲救護車的車窗，我沒想到她會在我的懷裏，人們只是把她放在我的懷裏，我就和她一起去了醫院，這真的很令人震驚，但是抱歉，這裏就像每一分鐘都會發生新的屠殺一樣。」

記者挺進衝突現場，每一幕都令人震撼。民眾在音樂節狂歡，但沒多久全變調，哈馬斯持槍突襲，釀成大量死傷。

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CNN當家主播庫珀（Anderson Cooper）重回現場，但才沒多久，見過許多戰地畫面的攝影師都受不了屍臭味當場嘔吐。那裏是音樂節場地北邊幾英里的防空洞，當時一共30人躲在這裏，哈馬斯直接丟手榴彈進去，能倖存的人只有少數。

庫珀直言：「在這麼狹小空間，一群人肩並肩擠在一起尖叫，還有人能倖存真的是奇蹟。」

路透社攝影記者阿布杜拉，到黎巴嫩採訪遇襲身亡，當地時間14日舉行葬禮，母親無法接受兒子就這樣沒了：「他們坐在沒有炮擊的地方，什麼都沒有，他們正在遠處拍攝炮擊事件，他們為什麼要轟炸他們？」

黎巴嫩貝魯特抗議者更是齊聲譴責以色列。以巴衝突一週有11名記者殉職，親赴現場紀錄真實狀況，自己卻也成了犧牲品。

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