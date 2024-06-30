英國屋主斥鄰居大樹入侵家園　調解無果　最終這樣做竟變打卡熱點

英國倫敦（London）一處社區2戶屋主，日前因一棵樹發生爭執，爭吵多時仍沒解決，最後其中一家索性叫人把樹「垂直砍半」，奇特景象意外爆紅，成為新興景點，甚至在Google地圖上獲得5顆星評價。



《紐約郵報》報道，這棵樹位於倫敦東南部的沃特索普（Waterthorpe），高約12米，是一棵冷杉木，樹齡約25年，50多歲的巴拉特（Bharat Mistry）1994年搬來時，樹就已駐立在這。

英國倫敦一屋主不滿鄰居種樹入侵家園，索性叫人把樹「垂直砍半」（X）

2020年英國因新冠疫情實施封城措施後，隔壁鄰居格雷厄姆與艾琳夫婦（Graham and Irene Lee）便因為這棵樹與巴拉特發生爭執，指控樹引來鳥類聚集的噪音太大，也讓他們家的車道充滿鳥類排泄物。

經過長達1年的爭執，問題仍未解決，格雷厄姆與艾琳夫婦2021年夏天於是聘請專家，將這棵樹「對半砍」。

英國倫敦一屋主不滿鄰居種樹入侵家園（X）

巴拉特2021年受訪時表示，當這棵樹被砍倒時，他「非常心煩意亂」：「我一再懇求他們不要這樣做，但他們已經下定決心了，那棵樹快要倒下了。看起來真的很難過，因為這棵樹已經在那裏很久了，而且它是一棵非常漂亮的樹」。

這棵「半殘樹」後續被人拍下後爆紅，在Google地圖上被標記為旅遊景點，遊客也留下評論。

網友寫道：



「由於兩個鄰居間的不和，這棵有趣的樹被砍成兩半」、

「這個故事也出現在新聞中，參觀現場並看到新聞變成現實很有趣」、

「Google街景自10年前就沒有更新過，所以你實際上可以看到被砍之前的原始樹」、「不值得長途駕駛，但如果你在附近，就值得一去。」



英國倫敦一屋主不滿鄰居種樹入侵家園，索性叫人把樹「垂直砍半」（X）

巴拉特和格雷厄姆與艾琳夫婦上周均未接受訪問，但鄰居表示，自從這爭端以來，雙方的關係尚未修復。

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