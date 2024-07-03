英國大選進入「倒數階段」：明日下午開鑼 選民最關心2大議題」
英國7月4日舉行大選，英國民眾普遍關注在野工黨能否結束保守黨長達14年的執政。
投票時間：
票站會在英國時間7月4日上午7時至晚上10時（香港時間4日下午2時至5日早上5時）開放。
何時有結果：
投票站會在投票結束後轉為點票站，即場點算選票。投票於4日晚上10時結束後，票站調查結果將陸續公布。
選舉委員會預計5日陸續公布點票結果，上屆英國大選在投票日翌日早上5時公布結果，如果今屆公布結果時間相若，將會在香港時間7月5日中午12時有最終結果。
半島卡塔爾電視台稱，香港時間7月5日早上5時左右，票站調查結果將可供外界一窺大概情況，而一些選區點票結果在香港7月5日早上8時出爐。
2019年那一次選舉，保守黨勝選的結果在香港早上7時左右確認。
英國的投票如何進行？
英國650個選區的選民將透過簡單多票制選出650名下議院議員。要在每個選區中脫穎而出，候選人需獲得比其他對手更多的選票。
一個政黨需贏得至少326個議席才能在下議院獲得「過半」多數議席，其黨魁將前往白金漢宮覲見英王查理斯三世（King Charles III）要求籌組政府，並在獲得英王任命後成為下一任首相。
新首相之後將前往唐寧街10號，就未來施政計劃發表演説。
英國政府是如何組成？
英國是君主立憲制國家（Constitutional Monarchy），這代表英王查理斯三世是國家元首。然而，君主的角色很大程度上是象徵性，例如對國會法案提出王室批准。
英國國會實行兩院制，由下議院（House of Commons）和上議院（House of Lords）組成，位於西敏宮（Palace of Westminster）。
下議院由650名人民選舉產生的議員（Member of Parliament, MPs）組成。
上議院與下議院不同，上議院議員人數並不固定。截至2024年6月20日，它有784名成員。它由終身貴族、世襲貴族和主教組成。
負責執行法律的政府行政部門由首相領導，首相任期5年，負責任命內閣成員和高級部長，後者一般是政府各個部門的負責人。
英國已將蘇格蘭議會、威爾斯議會以及北愛爾蘭議會等政府權力下放，所有這些議會都擁有一定程度的立法權。
英國國會現狀：
下議院由650位議員組成，每個席位代表英國的一個選區。
在下議院5月30日閉幕之前，下議院內共有13個政黨以及17名獨立人士議員，其中包括：
－保守黨（The Conservatives）344 席（52.9%）
－工黨（Labour）205 席（31.5%）
－蘇格蘭民族黨（The Scottish National Party，SNP）43 席 (6.6%)
－自由民主黨（The Liberal Democrats）15 席（2.3%）
其餘43個議席由另外9個政黨和獨立人士佔有。
各政黨在過去選舉中表現如何？
保守黨自2010年起執政14年，期間任命5名首相。
在2019年大選中，約翰遜 （Boris Johnson）帶領保守黨獲得43%的選票，獲得365個議席。保守黨其後在補選中失去部份議席。截止2024年5月30日，保守黨擁有344個議席。
上屆大選由郝爾彬（Jeremy Corbyn）領導的工黨則獲得32%的選票和202個議席。截止2024年5月30日，工黨擁有的議席上升到205席。
工黨最後一次執政是由白高敦（Gordon Brown）領導，他於2007年至2010年擔任首相。
主要政黨及黨魁
英國國內有多個政黨，但在過去兩個世紀佔據主導地位的分別是保守黨和工黨。
保守黨，是一個中間偏右的政黨，黨魁是辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克），他於2022年10月接替卓慧詩（Liz Truss，又譯特拉斯）擔任首相。
工黨是一個中間偏左的政黨，黨魁是施紀賢（Keir Starmer）。工黨上一次執政是在1997 年至2010年，由貝理雅（Tony Blair）和白高敦 （Gordon Brown）擔任首相。
自由民主黨，中間偏左政黨，黨魁是戴維（Ed Davey）。 2010年至2015年期間，時任黨魁紀理歷（Nick Clegg，又譯克萊格）曾與由卡梅倫（David Cameron）領導的保守黨共同執政。
英國改革黨，由法拉奇（Nigel Farage）領導的右翼政黨。
關鍵議題
截至6月24日，YouGov民調顯示，經濟、醫療保健、移民、住房危機和環境是英國人在大選中最關注的議題。在受訪者中關注以下議題的百分比：
經濟：52%
醫療：50%
移民與難民庇護：40%
住房：24%
環境：20%