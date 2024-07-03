英國大選重要時程倒數　選民聚焦經濟與醫療

英國7月4日舉行大選，英國民眾普遍關注在野工黨能否結束保守黨長達14年的執政。



2023年5月4日，英國舉行地方選舉，聖奧爾本斯一隻臘腸犬 Elsie 在一個社區中心投票站外。（Reuters）

投票時間：

票站會在英國時間7月4日上午7時至晚上10時（香港時間4日下午2時至5日早上5時）開放。

選舉結果大概何時公布：

投票站會在投票結束後轉為點票站，即場點算選票。投票於4日晚上10時結束後將陸續公布票站調查。

選舉委員會預計將於5日陸續公布點票結果，上屆英國大選在投票日翌日早上5時公布結果，如果今屆公布結果時間相若，將會在香港時間7月5日中午12時有最終結果。

英國大選：英國大選投票結果塵埃落定，工黨無疑是這次選舉中的大輸家，不單未能奪得大多數議席，且多個傳統票倉遭對手攻下。圖為12月13日，工黨黨魁郝爾彬在現身伊斯靈頓的點票中心時神色緊張。（Reuters）

英國的投票如何進行？

英國650個選區的選民將透過簡單多票制選出650名下議院議員。要在每個選區中脫穎而出，候選人需獲得比其他對手更多的選票。

一個政黨需贏得至少326個議席才能在下議院獲得「過半」多數議席，其黨魁將前往白金漢宮覲見英王查理斯三世（King Charles III）要求籌組政府，並在獲得英王任命後成為下一任首相。

然後，新首相會前往唐寧街10號，就未來施政計劃發表演説。

2024年5月22日，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）在倫敦唐寧街10號外發表講話，提出7月4日舉行大選。（Reuters）

英國的政府是如何組成？

英國是君主立憲制國家（Constitutional Monarchy），這代表英王查理斯三世是國家元首。然而，君主的角色很大程度上是象徵性，例如對國會法案提出王室批准。

英國國會實行兩院制，由下議院（House of Commons）和上議院（House of Lords）組成，位於西敏宮（Palace of Westminster）。

下議院由650名人民選舉產生的議員（Member of Parliament, MPs）組成。

與下議院不同，上議院的議員人數並不固定。截至2024年6月20日，它有784名成員。它由終身貴族、世襲貴族和主教組成。

負責執行法律的政府行政部門由首相領導，首相任期5年，負責任命內閣成員和高級部長，後者一般是政府各個部門的負責人。

英國已將蘇格蘭議會、威爾斯議會以及北愛爾蘭議會等政府權力下放，所有這些議會都擁有一定程度的立法權。

圖為2024年3月25日，英國國會，英國副首相杜泳盾在國會中演講。（Reuters）

英國國會現狀：

英國首相辛偉誠2024年6月11日在英國西爾弗斯通發表大選宣言（Reuters）

下議院由650位議員組成，每個席位代表英國的一個選區。

在下議院5月30日閉幕之前，下議院內共有13個政黨以及17名獨立人士議員，其中包括：

－保守黨（The Conservatives）344 席（52.9%）

－工黨（Labour）205 席（31.5%）

－蘇格蘭民族黨（The Scottish National Party，SNP）43 席 (6.6%)

－自由民主黨（The Liberal Democrats）15 席（2.3%）

其餘43個議席由另外9個政黨和獨立人士佔有。

各政黨在過去選舉中表現如何？

圖為英國前首相約翰遜2023年3月22日往國會就「派對門」事件作證。（Getty Images）

保守黨自2010年起執政14年，期間任命5名首相。

在2019年大選中，約翰遜 （Boris Johnson）帶領保守黨獲得43%的選票，獲得365個議席。保守黨其後在補選中失去部份議席。截止2024年5月30日，保守黨擁有344個議席。

上屆大選由郝爾彬（Jeremy Corbyn）領導的工黨則獲得32%的選票和202個議席。截止2024年5月30日，工黨擁有的議席上升到205席。

工黨最後一次執政是由白高敦（Gordon Brown）領導，他於2007年至2010年擔任首相。

主要政黨及黨魁

英國國內有多個政黨，但在過去兩個世紀佔據主導地位的分別是保守黨和工黨。

保守黨，是一個中間偏右的政黨，黨魁是辛偉誠（Rishi Sunak），他於2022年10月接替卓慧詩（Liz Truss）擔任首相。

英國工黨黨徽施紀賢2024年6月13日於曼徹斯特發表工黨大選宣言（Reuters）

工黨是一個中間偏左的政黨，黨魁是施紀賢（Keir Starmer）。工黨上一次執政是在1997 年至2010年，由貝理雅（Tony Blair）和白高敦 （Gordon Brown）擔任首相。

自由民主黨，中間偏左政黨，黨魁是戴維（Ed Davey）。 2010年至2015年期間，時任黨魁克萊格（Nick Clegg）曾與由卡梅倫（David Cameron）領導的保守黨共同執政。

英國改革黨，由法拉奇（Nigel Farage）領導的右翼政黨。

2024年大選的關鍵議題

英國工黨2024年6月19日發布的影片顯示，上屆大選支持保守黨的富商考德韋爾（John Caudwell）宣布，這次他要投票給工黨。（X@uklabour）

截至6月24日，YouGov民調顯示，經濟、醫療保健、移民、住房危機和環境是英國人在大選中最關注的議題。在受訪者中關注以下議題的百分比：

經濟：52%

醫療：50%

移民與難民庇護：40%

住房：24%

環境：20%