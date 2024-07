英國大選重要時程倒數　選民聚焦經濟與醫療

英國7月4日舉行大選,英國民眾普遍關注在野工黨能否結束保守黨長達14年的執政。



2023年5月4日,英國舉行地方選舉,聖奧爾本斯一隻臘腸犬 Elsie 在一個社區中心投票站外。(Reuters)

投票時間:

票站會在英國時間7月4日上午7時至晚上10時(香港時間4日下午2時至5日早上5時)開放。

選舉結果大概何時公布:

投票站會在投票結束後轉為點票站,即場點算選票。投票於4日晚上10時結束後將陸續公布票站調查。

選舉委員會預計將於5日陸續公布點票結果,上屆英國大選在投票日翌日早上5時公布結果,如果今屆公布結果時間相若,將會在香港時間7月5日中午12時有最終結果。

英國大選:英國大選投票結果塵埃落定,工黨無疑是這次選舉中的大輸家,不單未能奪得大多數議席,且多個傳統票倉遭對手攻下。圖為12月13日,工黨黨魁郝爾彬在現身伊斯靈頓的點票中心時神色緊張。(Reuters)

英國的投票如何進行?

英國650個選區的選民將透過簡單多票制選出650名下議院議員。要在每個選區中脫穎而出,候選人需獲得比其他對手更多的選票。

一個政黨需贏得至少326個議席才能在下議院獲得「過半」多數議席,其黨魁將前往白金漢宮覲見英王查理斯三世(King Charles III)要求籌組政府,並在獲得英王任命後成為下一任首相。

然後,新首相會前往唐寧街10號,就未來施政計劃發表演説。

2024年5月22日,英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)在倫敦唐寧街10號外發表講話,提出7月4日舉行大選。(Reuters)

英國的政府是如何組成?

英國是君主立憲制國家(Constitutional Monarchy),這代表英王查理斯三世是國家元首。然而,君主的角色很大程度上是象徵性,例如對國會法案提出王室批准。

英國國會實行兩院制,由下議院(House of Commons)和上議院(House of Lords)組成,位於西敏宮(Palace of Westminster)。

下議院由650名人民選舉產生的議員(Member of Parliament, MPs)組成。

與下議院不同,上議院的議員人數並不固定。截至2024年6月20日,它有784名成員。它由終身貴族、世襲貴族和主教組成。

負責執行法律的政府行政部門由首相領導,首相任期5年,負責任命內閣成員和高級部長,後者一般是政府各個部門的負責人。

英國已將蘇格蘭議會、威爾斯議會以及北愛爾蘭議會等政府權力下放,所有這些議會都擁有一定程度的立法權。

圖為2024年3月25日,英國國會,英國副首相杜泳盾在國會中演講。(Reuters)

英國國會現狀:

英國首相辛偉誠2024年6月11日在英國西爾弗斯通發表大選宣言(Reuters)

下議院由650位議員組成,每個席位代表英國的一個選區。

在下議院5月30日閉幕之前,下議院內共有13個政黨以及17名獨立人士議員,其中包括:

-保守黨(The Conservatives)344 席(52.9%)

-工黨(Labour)205 席(31.5%)

-蘇格蘭民族黨(The Scottish National Party,SNP)43 席 (6.6%)

-自由民主黨(The Liberal Democrats)15 席(2.3%)

其餘43個議席由另外9個政黨和獨立人士佔有。

各政黨在過去選舉中表現如何?

圖為英國前首相約翰遜2023年3月22日往國會就「派對門」事件作證。(Getty Images)

保守黨自2010年起執政14年,期間任命5名首相。

在2019年大選中,約翰遜 (Boris Johnson)帶領保守黨獲得43%的選票,獲得365個議席。保守黨其後在補選中失去部份議席。截止2024年5月30日,保守黨擁有344個議席。

上屆大選由郝爾彬(Jeremy Corbyn)領導的工黨則獲得32%的選票和202個議席。截止2024年5月30日,工黨擁有的議席上升到205席。

工黨最後一次執政是由白高敦(Gordon Brown)領導,他於2007年至2010年擔任首相。

主要政黨及黨魁

英國國內有多個政黨,但在過去兩個世紀佔據主導地位的分別是保守黨和工黨。

保守黨,是一個中間偏右的政黨,黨魁是辛偉誠(Rishi Sunak),他於2022年10月接替卓慧詩(Liz Truss)擔任首相。

英國工黨黨徽施紀賢2024年6月13日於曼徹斯特發表工黨大選宣言(Reuters)

工黨是一個中間偏左的政黨,黨魁是施紀賢(Keir Starmer)。工黨上一次執政是在1997 年至2010年,由貝理雅(Tony Blair)和白高敦 (Gordon Brown)擔任首相。

自由民主黨,中間偏左政黨,黨魁是戴維(Ed Davey)。 2010年至2015年期間,時任黨魁克萊格(Nick Clegg)曾與由卡梅倫(David Cameron)領導的保守黨共同執政。

英國改革黨,由法拉奇(Nigel Farage)領導的右翼政黨。

2024年大選的關鍵議題

英國工黨2024年6月19日發布的影片顯示,上屆大選支持保守黨的富商考德韋爾(John Caudwell)宣布,這次他要投票給工黨。(X@uklabour)

截至6月24日,YouGov民調顯示,經濟、醫療保健、移民、住房危機和環境是英國人在大選中最關注的議題。在受訪者中關注以下議題的百分比:

經濟:52%

醫療:50%

移民與難民庇護:40%

住房:24%

環境:20%