英國大選2024｜誰人有望接替辛偉誠當保守黨新黨魁？

英國大選點票剛剛結束，保守黨獲逾120席，是1834年創黨以來最差表現，辛偉誠今早（5日）宣布將辭去黨魁一職。而該黨八年來第六位領導人的可能繼任人，可能多少取決於誰人能在今次的選舉慘敗中倖存下來……



綜合英媒的分析，目前的有力競爭者有以下幾位：

貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）

栢丹娜同時是婦女和平等事務大臣，目前博彩公司最看好她成為下一任保守黨領袖。5月份，在頗具影響力的 Conservative Home 網站的讀者中，她的淨滿意度也是所有內閣大臣中最高的。她在 2022 年 7 月接替約翰遜（Boris Johnson）的競選中排名第四，並暗示選舉後可能會競選保守黨領導層。

5月份，莫佩琳是保守黨之家讀者中第三受歡迎的內閣大臣。(Reuters)

下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）

莫佩琳在 2022 年保守黨黨魁選舉中排名第三，並在去年的查爾斯三世加冕禮上扮演了重要的禮儀角色，從而提高了她的知名度和公眾辨識度。 5月份，她是保守黨之家讀者中第三受歡迎的內閣大臣。不過，她已經在今次選舉中失去議席。

前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）

自從去年11月辛偉誠辭退她以來，柏斐文仍然受到保守黨內部的支持，他們欽佩她對非法移民的強硬立場。但在2022 年黨魁競選中提前退出的她可能很難擊敗栢丹娜以獲得黨內右翼的支持，部分保守黨議員擔心她的判斷力。

內政大臣祁湛明（James Cleverly）

祁湛明曾擔任教育大臣、外交大臣，現時擔任內政大臣，是內閣中最富經驗的人物之一，雖然他在保守黨之家5 月份的民意調查中僅在各內閣大臣中排名第14位。

從技術上來說，卡梅倫可以戲劇性地回歸作保守黨領袖。(Reuters)

前內政大臣彭黛玲（Priti Patel）

彭黛玲被認為是草根階級的至愛，她的支持者最近敦促她，假如保守黨在選舉中落敗，她將繼續擔任保守黨領導層。其友人表示，她並未排除競逐黨魁的可能性，但會先專注於在選舉中保留埃塞克斯郡（Essex）的Witham選區，最終結果她得以保住議席。

外交大臣卡梅倫（David Cameron）

鑑於正式反對黨（或實際上任何反對黨）的領導人不需要在下議院佔有席位，從技術上來說，卡梅倫可以戲劇性地回歸作保守黨領袖。然而，這樣的舉動在現代史上是前所未有的，而且他在5月獲得保守黨之家的負面支持率。