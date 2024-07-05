英國大選2024｜保守黨吞百年來最大敗仗　工黨事隔14年入主西敏宮

當地時間5日凌晨，英國工黨在議會下院選舉中已贏得超過半數席位，獲得勝利。工黨黨首施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）將出任新一任首相併組建政府。同時，保守黨黨首、現任首相辛偉誠承認敗選，保守黨面對自1906年以來最大的敗仗。他表示對本次選舉失敗負責。



【英國大選2024／工黨／保守黨／BNO／移民／辛偉誠／施紀賢／香港人】 據英國廣播公司（BBC）、路透社等當地時間7月4日報道，當天晚間的英國議會下院選舉出口民調顯示，施紀賢領導的工黨贏得議會下院過半數席位，將成為英國執政黨。施紀賢有望接替上任不到兩年的辛偉誠（Rishi Sunak），成為新一任英國首相，這也將是工黨14年來首次執政。

BBC、ITV及天空新聞的聯合出口民調顯示，預計工黨將獲得議會下院650個席位中的410席，現執政黨保守黨獲131席，自由民主黨獲61席，改革英國黨獲13席，蘇格蘭民族黨獲10席，剩餘席位由其他黨派及獨立候選人獲得。這也意味着，工黨將以領先其他政黨170個席位的多數優勢贏得大選。最終得票結果將於當地時間5日公。

隨着開票的持續進行，BBC於當地時間7月5日凌晨發了最新選舉預測結果，工黨議席下調至405席，保守黨上調至154席，預計工黨相較於其他政黨的多數領先優勢約為160席。

值得一提的是，由英國「脫歐」運動人士法拉奇（Nigel Farage）領導的右翼民粹主義政黨改革英國黨，在選前不到三周的民調支持率中還曾一度超越保守黨，位居第二位，最初出口民調也顯示該黨有望獲得13個議席，但更新後的預測顯示，該黨議席可能僅有4席。

2024年7月5日英國工黨黨魁施紀賢（又稱斯塔默，Keir Starmer）贏得其所代表選區霍爾本與聖潘克勒斯（Holborn and St Pancras）選區席位。圖為他在倫敦發表演說。（Reuters）

英國大選：2024年7月5日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯施紀賢）在慶祝該黨選舉勝利的招待會發表勝選宣言。（Reuters）

選舉前後民調略有差異，英國兩大黨「命運逆轉」

據悉，BBC此次所援引的出口民調由斯特拉斯克萊德大學（Strathclyde University）政治學教授柯蒂斯（John Curtice）和一組統計學家監督，基於英格蘭、蘇格蘭和威爾斯約130個投票站的選民數據，不包括北愛爾蘭。過去五次大選中，票站調查都準確預測出了獲勝者，誤差一直在1.5到7.5個席位之間。

此前，民調公司曾預測，施紀賢領導的工黨將贏得484個議席，遠遠超過該黨前領導人托貝理雅（Tony Blair）1997年以壓倒性優勢贏得的418個席位，這也是該黨歷史上贏得席位最多的一次。而最新出口民調如果預測準確，工黨此次所獲議席，將略低於1997年所獲議席總數。不過，工黨仍然「驚人地扭轉」了五年前大選時的命運，當時該黨遭遇了自1935年以來的最糟糕表現。

另一邊，儘管保守黨所獲的131個議席要多於選前民調預測的64席位，但這仍然是該黨歷史上最糟糕的選舉表現。路透社認為，辛偉誠領導的保守黨遭受到了「歷史性的挫敗」，自2016年英國「脫鈎」公投以來，該黨已經更換了五位首相，選民因生活成本危機以及自「脫歐」以來多年的動盪局勢而懲罰了保守黨。

選舉過後，工黨領袖施紀賢在社交媒體X平台發文：「感謝所有在這次選舉中為工黨助選的人，感謝所有投票支持我們並信任我們改變後的工黨的人。」

英國大選：2024年7月5日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在慶祝該黨選舉勝利的招待會發表勝選宣言。（Reuters）

英國大選：2024年7月5日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在慶祝該黨選舉勝利的招待會與妻子維多利亞擁抱。（Reuters）

頭頂「爵士」光環，何許人也？

英國全國共有650個選區，每個選區選出一名議員進入議會下院。按規定，一個政黨若要單獨執政，須在議會下院獲得過半數議席，即650個議席中的至少326席。由於工黨將贏得議會下院過半數席位，能夠單獨執政，該黨領袖施紀賢將受英國國王邀請組閣執政。

現年61歲的施紀賢曾是一名律師，擔任過英國皇家檢控署總檢察長，還因此被封為爵士，成為有史以來第一位以「爵士」開頭的工黨領袖。2015年起，施紀賢成為一名工黨議員，並在2020年的工黨領導人選舉中獲勝，接替郝爾賓（Jeremy Corbyn）成為工黨新領袖。在英國「脫鈎」期間，施紀賢還曾擔任工黨影子內閣脫歐事務大臣。

美國《紐約客》雜誌分析稱，施紀賢奉行與前任黨魁郝爾賓（Jeremy Corbyn）大為不同的政治路線，試圖「切割」郝爾賓及其左翼支持者。施紀賢領導的工黨禁止郝爾賓在選舉中繼續擔任工黨議員，並將郝爾賓的盟友「邊緣化」。

在政策方面，施紀賢放棄了工黨原有的一些支出承諾，強調工黨領導的政府將遵守嚴格的財政規則，包括承諾降低英國國家債務佔GDP的比重。對於巴以問題，施紀賢重申工黨對巴勒斯坦獨立建國的支持，但也稱以色列「永遠有保衛自己的權利」。

施紀賢還主張加快從化石燃料轉型，為綠色能源行業提供更多補貼。他也主張取消對英國房屋建設的分區限制，加快重大建設項目的規劃申請。這兩項政策主張都是為了提高英國的經濟增長。施紀賢曾表示，他主張的「不是國家調控，也不是純粹的自由市場，而是一種夥伴關係，為國家利益而努力。」

英國改革黨的黨魁法拉奇（Nigel Farage）是英國脫歐派的領導人物，他此前曾7次參選英國下議院選舉，終於在本屆首次當選議員。（Reuters）

英國大選：圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮景色。（Reuters）

從選前民調結果來看，雖然保守黨屢屢犯錯，英國公眾對辛偉誠的表現也不滿，但他們對施紀賢的評價其實也不怎麼高。YouGov民調顯示，只有20%的受訪者對辛偉誠持正面看法，71%的人對他持負面看法。相比之下，34%的受訪者對施紀賢持正面看法，51%的人持負面看法。

路透社認為，雖然民調顯示，英國人對施紀賢沒有太大的熱情，但他發出的簡單信息——「是時候變革了」，似乎還是引起了選民的共鳴。《紐約客》則認為，隨着施紀賢有望成為英國新首相，他提出的各項政策也將受到檢驗。

圖為2024年7月5日英國舉行大選當天，國會大樓所在的西敏宮上有一面英國國旗隨風飄揚。（Reuters）

「保守黨慘敗，辛偉誠替那兩人背了鍋」

據美媒報道，資深保守黨政客對這個結果感到震驚。蘇格蘭保守黨前領袖露絲·戴維森（Ruth Davidson）說：「這是一場慘敗（massacre），沒有什麼可以粉飾的。」

美國《政治報》稱，儘管這一選舉結果被廣泛預測到了，但對於辛偉誠而言，此前在保守黨民調落後工黨20多個百分點的情況下，「政治豪賭般」地提前舉行大選，仍然是「毀滅性的」。外界普遍預計他將在未來幾小時內辭職。英國《每日郵報》、《星期日泰晤士報》最新消息也顯示，辛偉誠將在當地時間7月5日清晨宣辭職。

「我們確實輸了，保守黨似乎已經筋疲力盡，毫無新意。」代表普通黨員的基層保守黨組織主席科斯特洛（Ed Costello）告訴路透社，「但這也不全是辛偉誠的錯，正是約翰遜（Boris Johnson）和卓慧思（Liz Truss，又譯特拉斯）把該黨引向了災難，辛偉誠只不過是替罪羊。」

2024年7月5日，英國大選點票進中期間，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）贏得他在列治文和諾薩勒頓（Northallerton and Richmond）席位後發表講話。（Reuters）

英國大選：2024年7月5日，英國大選點票進中期間，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）贏得他在列治文和諾薩勒頓（Northallerton and Richmond）席位後發表講話。（Reuters）

路透社指出，根據出口民調顯示的數據，英國選民總體上已將支持傾向轉向「中左翼」，這與當前歐洲多國的情況，特別是近期法國出現的情況有所不同。當地時間6月30日，馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的極右翼聯盟政黨「國民聯盟」（RN）在法國新一屆國民議會（下議院）選舉首輪投票中領跑，有望在第二輪決選投票中贏得絕對多數或接近絕對多數，取得「歷史性勝利」。

美媒指出，英國政壇的權力移交，預計不會改變英國政府的政策。在關鍵的外交政策問題上，比如在俄烏衝突問題上，施紀賢承諾繼續支持烏克蘭。

而路透社7月3日則報道稱，在投票前的宣言中，工黨提出了若干外交政策，將在一定程度上改變英國的「外交格局」。

特別是在與中國的關係上，工黨表示，將為中英關係帶來「長期和戰略性的路徑」，宣稱將「在我們能合作的地方合作，在我們需要競爭的地方競爭，在我們必須挑戰的地方挑戰。」工黨還稱，將致力於提高英國理解和應對中國帶來的挑戰和機遇的能力。

伯明翰大學國際政治學教授鄧恩指出，面對一個更加自信的中國，工黨可能會繼續英國目前「故意的戰略模糊」立場，即使有所顧慮，也要重視英國與中國的經濟關係。

據英媒7月4日報道，工黨影子外交大臣拉米（David Lammy）在倫敦外國記者協會舉行的媒體見面會上表示，面對中國這麼重要的國家，英國需有連貫一致的政策；並且很驚訝辛偉誠政府疏於與中國接觸往來，認為英國應該積極和中國全面接觸，不僅是外交大臣，其他部門大臣部長也應該訪問中國。

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