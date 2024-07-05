Netflix韓國綜藝字幕Kimchi譯成辣白菜　中韓網民「口水戰」引爆

影音串流平台Netflix再次惹禍，旗下一檔名為《駐韓超富族》的真人秀節目中，在5月首播的第六集節目，有一幕拍攝嘉賓一起製作「Kimchi」（韓式泡菜）的過程，沒想到平台提供的中文字幕中，卻把「Kimchi」翻譯成辣白菜，隨即被人截圖放上社群引發熱議。



Netflix真人騷《駐韓超富族》，被人發現其簡中字幕將Kimchi翻譯成「辣白菜」。（KBS影片）

此事最早被韓國放送公社（KBS）報道，節目截圖在網絡引起討論後，甚至讓任教於誠信女子大學的徐坰德教授，直接寫郵件給Netflix官方，指責對方身為國際重要企業，還會犯這類錯誤，應該要更敏感且小心處理，此種敏感的文化名稱問題。同時要求Netflix立即修正錯誤，否則會導致全球觀眾對韓國歷史與文化產生誤解。

面對韓國方面的抗議，Netflix告訴韓媒，他們會盡快修正相關翻譯，但同時強調、當初會在簡體中文字幕上，以「辣白菜」顯示，主要只為了讓使用簡中字幕的觀眾，能更輕易理解影片中的食物與其背景，並沒有徐姓教授所說的故意造成誤解的意圖。

此事透過網絡平台和媒體轉發，很快也傳到大陸網民耳中，隨即登上微博熱搜榜第一名。大批大陸網民發文吐槽，認為跟串流平台抗議字幕翻譯，根本是沒事找事；甚至有更多大陸網民呼籲政府，停止出口山東大白菜到韓國，看看他們還有沒有意見。

事實上，這位對字幕有意見的「學者」，本身就是一個爭議人物，徐坰德多年來不只一次對中國方面，有關韓國文化或歷史的翻譯與紀錄有意見，多次在網絡社群和大陸網民發生爭執。

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