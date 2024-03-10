內地女模上海穿韓服稱「中國傳統民族美」　韓國節目怒轟佔為己有

2022年北京冬奧時，內地少數民族朝鮮族穿上韓服，傳遞五星旗引發韓國民眾不滿。



近日再次傳出有一名內地女模在上海街頭穿上韓服，聲稱是「中國朝鮮族傳統服飾」，再次點燃韓國民眾的怒火，怒控中國「想把韓服佔為己有」。

點圖放大瀏覽涉事影片截圖：

+ 21

綜合韓媒報導，從韓國JTBC新聞節目《事件班長》4日播出的影片中，可以看到一位女性模特兒，穿著深藍色的赤古里裙，盤起頭髮，手中還拿著一把太極扇子，在上海街頭漫步，吸引路人狂拍照片。

影片中的字幕不僅記載「讓中國人看到中國的美」，還標註該服裝是「朝鮮族傳統服飾」。

影片介紹也寫著「當中國傳統民族美走上現代街頭」。

【延伸閱讀】《尚食》再掀中韓罵戰 一文看清劇中漢服由來 到底是誰抄襲誰？（點圖放大瀏覽）：

+ 14

《事件班長》節目來賓看了影片後，不滿地表示「不管誰看都知道那是韓服」，強調韓服是韓國文化，這支影片相當不妥。

另一名來賓則認為美麗的韓服招來忌妒，「因為韓服太美，導致對方想要佔為己有」。

【相關圖輯】中國傳統服飾被指源自韓國引爆推特大戰 漢服vs韓服PK賽你愛哪邊（點圖放大瀏覽）：

+ 9

報導指出，部分內地網友自2010年底開始主張「韓服是來自於漢服」，與韓國網友槓上。

2022年北京冬奧開幕典禮時，一名穿著粉色韓服的朝鮮族女性出現後，也激怒韓國網友，怒控「中國想要偷走韓服」，《首爾新聞》社論當時還稱中國的行為是「文化掠奪」。

延伸閱讀：

喊話票投拜登 影帝勞勃狄尼洛轟「川普是怪物」：永不會扮演他

【本文獲「TVBS」授權轉載。】