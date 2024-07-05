辛偉誠辭職演說：聽到選民憤怒與失望　英媒諷：Sorry掛嘴邊

英國執政保守黨在選戰嚴重失利後，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）數小時後在首相府門外發表臨叮演說。他稱將覲見英王查理斯三世（King Charles III）並辭去首相職務。他在演說中表示，已聽到選民的憤怒與失望。



他在演說中兩度說出「我很抱歉」。第一次是他演說剛開始時，第二次是在演說中段。路透社5日在報道中以SORRY SUNAK作小題，頗有調侃的意味。

辛偉誠在演說中說：「首先，我想對國家說聲，我很抱歉。我已全力以赴地完成這工作，但您發出了一個明確的訊號，即英國政府必須改變。[而]你的判斷是唯一重要的。」

他說：「我聽到了您們的憤怒和失望，我對這次敗選承擔責任。」

他向保守黨候選人以及助選人士道歉，他說：「對於所有不知疲倦地工作，但沒[看到]成功的保守黨候選人以及助選人士，我很抱歉，我們無法實現你們[付出]努力後應得的成果。 」

他說，「想到有多少為社區和國家做出巨大貢獻的好同事現在將不再擔任下議院議員，我感到很痛苦。我感謝他們的辛勤工作和服務。」此外他也感謝家人在擔任首相期間「所做的犧牲」。

他說根據這一選舉結果，他將辭去黨魁職務，不是立即辭去，而是在選擇繼任者的正式安排就緒後才辭任。

他說「重要的是，保守黨在執政14年後進行重建，而且專業、有效地在反對派[的角色]中發揮關鍵作用。」

他在演說中亦表現風度，稱對手施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）是一位他所尊重的、熱心公益的正派人士。