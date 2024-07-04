英國大選結果：工黨勝　辛偉誠下午5時半發聲明覲見查理斯｜最新

【英國大選2024／工黨／保守黨／BNO／移民／辛偉誠／施紀賢／香港人】英國7月4日舉行大選，全國票站早上7時（香港時間下午2時）開放，晚上10時（香港時間5日上午5時）關閉。投票結束後，由現任首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）領導的保守黨大敗，由施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）領導的工黨已取得超過326席，意味保守黨的14年執政結束。



今屆英國大選改選國會下議院全部650個議席，政黨只要獲得過半、325席議席便為之勝選。

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英國大選：2024年7月5日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在慶祝該黨選舉勝利的招待會發表勝選宣言。（Reuters）

英國大選：2024年7月5日，英國工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）在慶祝該黨選舉勝利的招待會發表勝選宣言。（Reuters）

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辛偉誠施紀賢將先後覲見查理斯

1508 路透社引述辛偉誠的辦公室指，辛偉誠約格林尼治標準時間上午9時30分（香港時間下午5時30分）發表聲明，然後前往白金漢宮覲見國王查理斯，正式提出辭任首相一職。施紀賢則約格林尼治標準時間上午11時20分（香港時間下午7時20分）覲見國王並在唐寧街發表聲明。

1425 辛偉誠乘搭的飛機抵達倫敦西部的皇家空軍諾索爾特機場（RAF Northolt）。

圖為2024年2月21日，英王查理三世在英國倫敦白金漢宮與首相辛偉誠會面，這是自國王確診患癌以來，兩人的首次面對面會面。（Pool via REUTERS）

1405 就業及退休保障大臣施榮達（Mel Stride）保住議席。

1349 英國前首相卓慧思（特拉斯，Liz Truss）失去議席，輸給工黨。保守黨還失去了曾經屬於前首相卡梅倫（David Cameron）的選區威特尼（Witney）、文翠珊（Theresa May）的選區梅登黑德（Maidenhead）以及約翰遜（Boris Johnson）的選區阿克斯布里奇與南賴斯利普（Uxbridge and South Ruislip）。

1331 夏博思、莫佩琳和文化、傳媒及體育大臣弗雷澤（Lucy Frazer）等11名內閣成員失去議席，這是英國史上最多內閣部長在一次選舉中落選的紀錄。

1201 施紀賢發表勝利宣言稱：「我們成功了，改變現在開始」，工黨「準備好為我們的國家服務」並為全國工人服務。

1152 英國BBC、ITV電視台和英國天空新聞指，英國工黨在英國大選中贏得議會下院過半數席位，獲得實現單獨執政所需的至少326個議席。

1145 辛偉誠承認落敗，稱「工黨贏得這次大選，我已致電施紀賢祝賀他獲得勝利」。

▼扮《芝麻街》角色「Elmo」參選的史密斯（Bobby Smith）與施紀賢握手▼

1141 辛偉誠成功連任所屬選區的議席。

1140 辛偉誠發表講話。

1137 工黨取得293席。

1135 蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁斯文尼（John Swinney，又譯斯溫尼）表示，「這對我們來說是一個非常艱難的夜晚，我擔心我的許多同事都會失去議席，對此我感到非常抱歉。」

斯文尼預計，蘇格蘭民族黨可能連10個席位都贏不到。

1133 工黨取282席。

1125 工黨取261席。

1122 工黨已取259席擊敗保守黨。

辛偉誠抵達點票站

1119 辛偉誠抵達點票站，這意味着結果很快公布。

1114 綠黨贏得首個議席。

莫佩琳失議席

1111 莫佩琳（Penny Mordaunt，又譯作莫當特）與文化、傳媒及體育大臣弗雷澤（Lucy Frazer）失去議席。

1108 保守黨主席霍爾登（Richard Holden）在選區巴斯爾登與比勒里凱（Basildon and Billericay）以20票之差險勝。

1105 英國廣播公司（BBC）表示，其修正後的預測顯示，工黨獲得405個席位，保守黨獲得154個席位。

柏斐文勝出

1053 柏斐文（Suella Braverman）贏得其所代表選區議席。若果辛偉誠今天宣布辭任保守黨黨魁，她可能競選保守黨黨魁。

時任英國內政部長的柏斐文2023年11月13日被解職。柏斐文被英媒揭露超速駕駛，收到告票後要求獲得特別待遇。此前她強硬右傾言論亦惹來朝野抨擊，有人要求首相辛偉誠將她革職。

1032 法拉奇首次當選議員。他發表講話稱，這只是第一步，這只是令所有人震驚的事情的第一步。他說選民對工黨缺乏熱情，他們致力搶奪工黨的選票。這是他第8次參選議員但首次成功當選。

英國改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）2024年7月5日首次當選議員。（Reuters）

1028 郝爾彬（Jeremy Corbyn）以獨立候選人身份贏得其所代表選區席位。

1024 英國廣播公司引述保守黨支持者稱，莫佩琳（Penny Mordaunt，又譯作莫當特）已失去議席。

1017 司法大臣卓艾歷（Alex Chalk）失去議席。

英國大選：2024年7月5日英國工黨黨魁施紀賢（又稱斯塔默，Keir Starmer）贏得其所代表選區霍爾本與聖潘克勒斯（Holborn and St Pancras）選區席位。圖為他在點票中心觀看點票情況。（Reuters）

施紀賢贏得所屬選區議席

1000 施紀賢贏得其所代表選區席位，霍爾本與聖潘克勒斯（Holborn and St Pancras）選區。他在點票站發表講話，稱民眾已準備好改變，改變從這裏開始， 「現在是時候讓我們兌現承諾」。

2024年7月5日英國工黨黨魁施紀賢（又稱斯塔默，Keir Starmer）贏得其所代表選區霍爾本與聖潘克勒斯（Holborn and St Pancras）選區席位。圖為他在倫敦發表演說。（Reuters）

0956 英國工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）贏得阿什頓-安德萊恩（Ashton-under-Lyne）選區的席位。

英媒：夏博思失議席

0953 BBC報道消息稱，工黨的對手似乎以約3000票的優勢贏得英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）在韋林哈特菲爾德（Welwyn Hatfield）的席位。

施紀賢抵達點票站

0931 天空新聞：工黨領袖施紀賢抵達點票站，他將知道自己所代表選區議席的點票結果。

改革黨贏得第一席

0920 由法拉奇（Nigel Farage）領導的英國改革黨（Reform UK）贏得其在下議院的第一席。

英媒：辛偉誠將辭去黨魁一職

0910 據包括《每日郵報》和《太陽報》在內英媒消息，英國首相辛偉誠將在當地時間5日早上宣布辭職。

2024年7月5日，英國倫敦，英國大選點票進行中，英國工黨黨魁施紀賢（又稱斯塔默，Keir Starmer）和他的妻子維多利亞（Victoria Starmer）在倫敦同框。（Reuters）

自由民主黨贏得1席

自由民主黨在哈羅蓋特與納爾斯伯勒（Harrogate & Knaresborough）選區獲勝。

0900 蘇格蘭保守黨（Scottish Conservative Party）領袖羅斯（Douglas Ross）承認今晚「是歷史性的糟糕」，「我們將對競選活動以及過去幾年進行大量反思。」

保守黨贏得首個議席

0846 保守黨在雷利與威克福德獲勝，贏得首個議席。

利雅華籲保守黨重組

0840 曾擔任下議院領袖的利雅華（Andrea Leadsom）稱，保守黨需要重組並迅速重新思考。

0829 工黨保住蓋茨黑德中與惠克姆（Gateshead Central & Whickham）選區。

圖為2024年7月4日，英國諾薩勒頓（Northallerton）舉行投票期間，一名婦女走過票站。（Reuters）

李思銘：保守黨踢走約翰遜 為敗選埋下伏線

0715 前司法大臣白樂彬（Robert Buckland）在史雲頓南（Swindon South）選區以近9700票之差敗給工黨候選人。

0648 保守黨內右翼成員、前脫歐部長李思銘（Jacob Rees-Mogg）直言，對保守黨而言今次是難過的一晚。他認為保守黨以為鐵票是理所當然，選民期望他們選出的首相可以留任，並由他們決定何時換人。

李思銘指出，約翰遜（Boris Johnson）被趕下台是這場選舉的主要敗因，亦解釋到為什麼有很多過往支持保守黨的人改投改革黨。

2024年7月5日，在英國倫敦舉行的英國大選期間，工作人員正在清點選票。（Reuters）

法拉奇勢首度晉身國會

0603 票站調查估計，改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）有99%機會贏得議席，是他多次挑戰之後，終於成為國會議員。

威爾斯事務大臣承認沒勝算

0556 威爾斯事務大臣戴德瑋（David TC Davies）表示，由票站調查而言，他毫無勝算，因此感到失望。他指自己獲得當地組織的支持，惟民眾求變，形容這是民主的一部份。

戴德瑋稱會首先承認工黨大勝，自己在今天之後都肯定不會是國會議員。

有保守黨分析員憂慮該黨可能全面敗走威爾斯，在1997及2001年大選中，保守黨在威爾斯「清零」，之後才逐漸收復失地，到了2019年的大選，保守黨在當地的40席中，贏得14席。

2024年7月5日，在英國倫敦舉行的英國大選期間，工作人員正在清點選票。（Reuters）

BBC：辛偉誠家中一片寂靜

0542 BBC在辛偉誠位於約克郡的住所外採訪，形容室內一片寂靜，估計辛偉誠正沉思結果。有傳媒估計他可以保住議席，而他較早時曾在社交平台X發文，感謝所有保守黨候選人、義工及選民的付出。

自由民主黨或錄得「世紀最佳表現」

0530 票站調查指自由民主黨可能贏得61席，假如成事，將會是近百年來的最佳表現。

施紀賢：感謝支持

0520 工黨黨魁施紀賢在票站調查公布後不久於社交平台留言，感謝所有為工黨競選、投票和信任工黨的人。

多名內閣官員勢「落馬」 侯俊偉或創「紀錄」

0517 票站調查指，辛偉誠內閣多名成員將無法保住議席，當中包括選前已經被視為落敗熱門的財相侯俊偉（Jeremy Hunt），BBC稱他只有19%機會連任，意味他可能成為當代數上首位敗選的現任財相；國防大臣夏博思（Grant Shapps，又稱沙普斯）亦是另一高危。

投票結束 工黨大勝、保守黨表現創黨以來最差

0502 根據市場調查公司Ipsos為天空新聞、英國廣播公司（BBC）及ITV新聞進行的票站調查，工黨料贏得410席，以170席之差成為大多數，但未能超越1997年貝理雅（Tony Blair）創造的179席差距紀錄。

保守黨則可能只獲131席，是1834年創黨以來最差表現。

自由民主黨預計贏得61席；至於選戰預計獲3席的改革黨就可能奪得13席；蘇格蘭民族黨就獲10席，表現比預期中惡劣。

0500 英國大選在當地時間4日晚上10時結束，各傳媒準備公布票站出口結果。

投票日電視新聞經常見到寵物在投票站？原來有原因

（7/5）0135 英國的電視台在選舉當天都沒有當地的政治新聞，天空新聞指出，這與嚴格的廣播規則有關。該規則由英國通訊管理局（Ofcom）訂立，明確列明任何與選舉有關的討論和分析都必須在投票開始前結束，亦不可在票站關門前公布任何民意調查結果，防止影響選民投票意願。

正因如此，受到有關規則影響，當地傳媒在最近十年的選舉中，都會改為報道選民帶寵物到票站的情況作為代替。

英媒：辛偉誠憂喪失議席

2105 《衛報》引述消息人士報道，辛偉誠曾向身邊人士透露，擔心失去自己選區的議席。消息人士稱「他確實擔心在列治文（Richmond）選區失敗，選情如此緊湊的風險對他造成沉重打擊。他感到慌張，不敢相信竟然如此接近。」

若然敗選，他會成為史上首位在選舉中無法保住議席的英國在任首相。2019年英國大選時，他在選區取得63%選票。

英國大選：2024年7月3日， 英國漢普郡（Hampshire），英首相辛偉誠以拉姆西欖球會作為他選前舉行的最後一次集會的場地。（Reuters）

郝爾彬或失議席

2045 工黨前黨魁、在本屆以獨立身份競選的郝爾彬（Jeremy Corbyn）在社交網站發文拉票，他指正在勝利邊緣，呼籲選民投他一票，但據《每日郵報》指，外界預料郝爾彬會失去在北伊斯靈頓（Islington North）選區的議席。

法拉奇投票

1820 改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）在大選日與選民合影。

2024年7月4日，英國改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）在大選日與選民合影。（Reuters）

1820 自由民主黨黨魁戴維 (Ed Davey) 和妻子加森 (Emily Gasson) 手牽手離開票站

2024年7月4日，英國自由民主黨黨魁戴維 (Ed Davey) 和妻子加森 (Emily Gasson) 在投票後離開投票站。（Reuters）

1656 施紀賢在倫敦投票站投票後，與妻子維多利亞（Victoria）手牽手離開票站。

1624 蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁斯文尼（John Swinney，又譯斯溫尼）投票。

英國大選｜曉格蘭特籲「摧毀」保守黨

1620 英國著名影星曉格蘭特（Hugh Grant）敦促英國公眾「摧毀」辛偉誠。曉格蘭特在轉發帖文時稱，保守黨毀了英國，「讓我們毀滅他們。」

英國7月4日舉行大選。圖為英國一個投票站。（嚴慧詩攝）

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英國大選｜帶狗去票站活動展開

1537 英國2024年大選迎來投票日，這代表「帶狗去投票站」的活動又回來。就連保守黨都在X上發布狗狗的相片，並呼籲大家投票給保守黨。

英國大選｜郝爾彬發聲

1520 工黨前黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）在X發文稱：「我們從無到有地建立這場競選活動。我們沒有黨派機構，也沒有大金主。（但）我們擁有更強大的力量：人民。」

英國大選｜辛偉誠投票

1445 辛偉誠與妻子阿克莎塔墨提（Akshata Murthy）在北約克郡（North Yorkshire）投票。

英國大選｜辛偉誠：阻止工黨贏得絕對多數

1435 自投票開始以來，辛偉誠未有在X發布推文。不過投票開始前24小時，他每隔一小時便發一則推文，呼籲阻止工黨贏得絕對多數，暗示工黨打算提高稅收，還會「僅僅因為開車而對你徵稅」。

英國大選｜施紀賢：是時候改變

1415 施紀賢在X上發影片表示，「是時候改變了」。

英國大選｜投票開始

1400 全國各地的選舉投票站已經開放。

今屆英國大選改選國會下議院全部650個議席，政黨只要獲得過半議席便為之勝選。票站在當地早上7時開放到晚上10時（香港時間4日下午2時至5日早上5時）。人們將可在香港時間7月5日早上5時左右的票站調查看到大致情況，一些選區點票結果在早上8時出爐。

路透社及天空新聞（Sky News）等傳媒報道，工黨預計可獲431席，保守黨則可能只有102席，意味工黨以212席之差成為大多數，亦是自1832年以來，在選舉中贏得最大的大多數議席。

另外民調亦推算不少保守黨重量級人士會在今屆選舉中「落馬」，其中在26名仍然參選的內閣官員中，包括財相侯俊偉（Jeremy Hunt）在內16人料會落敗zc1保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、以及被視為將來領導人選的Miriam Cates等。

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英國大選：2024年7月3日， 英國漢普郡（Hampshire），英首相辛偉誠以拉姆西欖球會作為他選前舉行的最後一次集會的場地。（Reuters）

2024年7月3日，在英國大選舉行前夕，工黨黨魁黨魁施紀賢（Keir Starmer）在雷迪奇（Redditch）出席活動。（Reuters）