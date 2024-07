英國大選結果：工黨勝　辛偉誠下午5時半發聲明覲見查理斯｜最新

【英國大選2024/工黨/保守黨/BNO/移民/辛偉誠/施紀賢/香港人】英國7月4日舉行大選,全國票站早上7時(香港時間下午2時)開放,晚上10時(香港時間5日上午5時)關閉。投票結束後,由現任首相辛偉誠(Rishi Sunak,又譯蘇納克)領導的保守黨大敗,由施紀賢(Keir Starmer,又譯施凱爾或斯塔默)領導的工黨已取得超過326席,意味保守黨的14年執政結束。



今屆英國大選改選國會下議院全部650個議席,政黨只要獲得過半、325席議席便為之勝選。

1508 路透社引述辛偉誠的辦公室指,辛偉誠約格林尼治標準時間上午9時30分(香港時間下午5時30分)發表聲明,然後前往白金漢宮覲見國王查理斯,正式提出辭任首相一職。施紀賢則約格林尼治標準時間上午11時20分(香港時間下午7時20分)覲見國王並在唐寧街發表聲明。

1425 辛偉誠乘搭的飛機抵達倫敦西部的皇家空軍諾索爾特機場(RAF Northolt)。

1405 就業及退休保障大臣施榮達(Mel Stride)保住議席。

1349 英國前首相卓慧思(特拉斯,Liz Truss)失去議席,輸給工黨。保守黨還失去了曾經屬於前首相卡梅倫(David Cameron)的選區威特尼(Witney)、文翠珊(Theresa May)的選區梅登黑德(Maidenhead)以及約翰遜(Boris Johnson)的選區阿克斯布里奇與南賴斯利普(Uxbridge and South Ruislip)。

1331 夏博思、莫佩琳和文化、傳媒及體育大臣弗雷澤(Lucy Frazer)等11名內閣成員失去議席,這是英國史上最多內閣部長在一次選舉中落選的紀錄。

1201 施紀賢發表勝利宣言稱:「我們成功了,改變現在開始」,工黨「準備好為我們的國家服務」並為全國工人服務。

1152 英國BBC、ITV電視台和英國天空新聞指,英國工黨在英國大選中贏得議會下院過半數席位,獲得實現單獨執政所需的至少326個議席。

1145 辛偉誠承認落敗,稱「工黨贏得這次大選,我已致電施紀賢祝賀他獲得勝利」。

1141 辛偉誠成功連任所屬選區的議席。

1140 辛偉誠發表講話。

1137 工黨取得293席。

1135 蘇格蘭民族黨(SNP)黨魁斯文尼(John Swinney,又譯斯溫尼)表示,「這對我們來說是一個非常艱難的夜晚,我擔心我的許多同事都會失去議席,對此我感到非常抱歉。」

斯文尼預計,蘇格蘭民族黨可能連10個席位都贏不到。

1133 工黨取282席。

1125 工黨取261席。

1122 工黨已取259席擊敗保守黨。

1119 辛偉誠抵達點票站,這意味着結果很快公布。

1114 綠黨贏得首個議席。

1111 莫佩琳(Penny Mordaunt,又譯作莫當特)與文化、傳媒及體育大臣弗雷澤(Lucy Frazer)失去議席。

1108 保守黨主席霍爾登(Richard Holden)在選區巴斯爾登與比勒里凱(Basildon and Billericay)以20票之差險勝。

1105 英國廣播公司(BBC)表示,其修正後的預測顯示,工黨獲得405個席位,保守黨獲得154個席位。

1053 柏斐文(Suella Braverman)贏得其所代表選區議席。若果辛偉誠今天宣布辭任保守黨黨魁,她可能競選保守黨黨魁。

時任英國內政部長的柏斐文2023年11月13日被解職。柏斐文被英媒揭露超速駕駛,收到告票後要求獲得特別待遇。此前她強硬右傾言論亦惹來朝野抨擊,有人要求首相辛偉誠將她革職。

1032 法拉奇首次當選議員。他發表講話稱,這只是第一步,這只是令所有人震驚的事情的第一步。他說選民對工黨缺乏熱情,他們致力搶奪工黨的選票。這是他第8次參選議員但首次成功當選。

1028 郝爾彬(Jeremy Corbyn)以獨立候選人身份贏得其所代表選區席位。

1024 英國廣播公司引述保守黨支持者稱,莫佩琳(Penny Mordaunt,又譯作莫當特)已失去議席。

1017 司法大臣卓艾歷(Alex Chalk)失去議席。

1000 施紀賢贏得其所代表選區席位,霍爾本與聖潘克勒斯(Holborn and St Pancras)選區。他在點票站發表講話,稱民眾已準備好改變,改變從這裏開始, 「現在是時候讓我們兌現承諾」。

0956 英國工黨副黨魁韋雅蘭(Angela Rayner)贏得阿什頓-安德萊恩(Ashton-under-Lyne)選區的席位。

0953 BBC報道消息稱,工黨的對手似乎以約3000票的優勢贏得英國國防大臣夏博思(Grant Shapps)在韋林哈特菲爾德(Welwyn Hatfield)的席位。

0931 天空新聞:工黨領袖施紀賢抵達點票站,他將知道自己所代表選區議席的點票結果。

0920 由法拉奇(Nigel Farage)領導的英國改革黨(Reform UK)贏得其在下議院的第一席。

0910 據包括《每日郵報》和《太陽報》在內英媒消息,英國首相辛偉誠將在當地時間5日早上宣布辭職。

自由民主黨在哈羅蓋特與納爾斯伯勒(Harrogate & Knaresborough)選區獲勝。

0900 蘇格蘭保守黨(Scottish Conservative Party)領袖羅斯(Douglas Ross)承認今晚「是歷史性的糟糕」,「我們將對競選活動以及過去幾年進行大量反思。」

0846 保守黨在雷利與威克福德獲勝,贏得首個議席。

0840 曾擔任下議院領袖的利雅華(Andrea Leadsom)稱,保守黨需要重組並迅速重新思考。

0829 工黨保住蓋茨黑德中與惠克姆(Gateshead Central & Whickham)選區。

0715 前司法大臣白樂彬(Robert Buckland)在史雲頓南(Swindon South)選區以近9700票之差敗給工黨候選人。

0648 保守黨內右翼成員、前脫歐部長李思銘(Jacob Rees-Mogg)直言,對保守黨而言今次是難過的一晚。他認為保守黨以為鐵票是理所當然,選民期望他們選出的首相可以留任,並由他們決定何時換人。

李思銘指出,約翰遜(Boris Johnson)被趕下台是這場選舉的主要敗因,亦解釋到為什麼有很多過往支持保守黨的人改投改革黨。

0603 票站調查估計,改革黨領袖法拉奇(Nigel Farage)有99%機會贏得議席,是他多次挑戰之後,終於成為國會議員。

0556 威爾斯事務大臣戴德瑋(David TC Davies)表示,由票站調查而言,他毫無勝算,因此感到失望。他指自己獲得當地組織的支持,惟民眾求變,形容這是民主的一部份。

戴德瑋稱會首先承認工黨大勝,自己在今天之後都肯定不會是國會議員。

有保守黨分析員憂慮該黨可能全面敗走威爾斯,在1997及2001年大選中,保守黨在威爾斯「清零」,之後才逐漸收復失地,到了2019年的大選,保守黨在當地的40席中,贏得14席。

0542 BBC在辛偉誠位於約克郡的住所外採訪,形容室內一片寂靜,估計辛偉誠正沉思結果。有傳媒估計他可以保住議席,而他較早時曾在社交平台X發文,感謝所有保守黨候選人、義工及選民的付出。

0530 票站調查指自由民主黨可能贏得61席,假如成事,將會是近百年來的最佳表現。

0520 工黨黨魁施紀賢在票站調查公布後不久於社交平台留言,感謝所有為工黨競選、投票和信任工黨的人。

0517 票站調查指,辛偉誠內閣多名成員將無法保住議席,當中包括選前已經被視為落敗熱門的財相侯俊偉(Jeremy Hunt),BBC稱他只有19%機會連任,意味他可能成為當代數上首位敗選的現任財相;國防大臣夏博思(Grant Shapps,又稱沙普斯)亦是另一高危。

0502 根據市場調查公司Ipsos為天空新聞、英國廣播公司(BBC)及ITV新聞進行的票站調查,工黨料贏得410席,以170席之差成為大多數,但未能超越1997年貝理雅(Tony Blair)創造的179席差距紀錄。

保守黨則可能只獲131席,是1834年創黨以來最差表現。

自由民主黨預計贏得61席;至於選戰預計獲3席的改革黨就可能奪得13席;蘇格蘭民族黨就獲10席,表現比預期中惡劣。

0500 英國大選在當地時間4日晚上10時結束,各傳媒準備公布票站出口結果。

(7/5)0135 英國的電視台在選舉當天都沒有當地的政治新聞,天空新聞指出,這與嚴格的廣播規則有關。該規則由英國通訊管理局(Ofcom)訂立,明確列明任何與選舉有關的討論和分析都必須在投票開始前結束,亦不可在票站關門前公布任何民意調查結果,防止影響選民投票意願。

正因如此,受到有關規則影響,當地傳媒在最近十年的選舉中,都會改為報道選民帶寵物到票站的情況作為代替。

2105 《衛報》引述消息人士報道,辛偉誠曾向身邊人士透露,擔心失去自己選區的議席。消息人士稱「他確實擔心在列治文(Richmond)選區失敗,選情如此緊湊的風險對他造成沉重打擊。他感到慌張,不敢相信竟然如此接近。」

若然敗選,他會成為史上首位在選舉中無法保住議席的英國在任首相。2019年英國大選時,他在選區取得63%選票。

2045 工黨前黨魁、在本屆以獨立身份競選的郝爾彬(Jeremy Corbyn)在社交網站發文拉票,他指正在勝利邊緣,呼籲選民投他一票,但據《每日郵報》指,外界預料郝爾彬會失去在北伊斯靈頓(Islington North)選區的議席。

1820 改革黨黨魁法拉奇(Nigel Farage)在大選日與選民合影。

1820 自由民主黨黨魁戴維 (Ed Davey) 和妻子加森 (Emily Gasson) 手牽手離開票站

1656 施紀賢在倫敦投票站投票後,與妻子維多利亞(Victoria)手牽手離開票站。

1624 蘇格蘭民族黨(SNP)黨魁斯文尼(John Swinney,又譯斯溫尼)投票。

1620 英國著名影星曉格蘭特(Hugh Grant)敦促英國公眾「摧毀」辛偉誠。曉格蘭特在轉發帖文時稱,保守黨毀了英國,「讓我們毀滅他們。」

1537 英國2024年大選迎來投票日,這代表「帶狗去投票站」的活動又回來。就連保守黨都在X上發布狗狗的相片,並呼籲大家投票給保守黨。

1520 工黨前黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)在X發文稱:「我們從無到有地建立這場競選活動。我們沒有黨派機構,也沒有大金主。(但)我們擁有更強大的力量:人民。」

1445 辛偉誠與妻子阿克莎塔墨提(Akshata Murthy)在北約克郡(North Yorkshire)投票。

1435 自投票開始以來,辛偉誠未有在X發布推文。不過投票開始前24小時,他每隔一小時便發一則推文,呼籲阻止工黨贏得絕對多數,暗示工黨打算提高稅收,還會「僅僅因為開車而對你徵稅」。

1415 施紀賢在X上發影片表示,「是時候改變了」。

1400 全國各地的選舉投票站已經開放。

今屆英國大選改選國會下議院全部650個議席,政黨只要獲得過半議席便為之勝選。票站在當地早上7時開放到晚上10時(香港時間4日下午2時至5日早上5時)。人們將可在香港時間7月5日早上5時左右的票站調查看到大致情況,一些選區點票結果在早上8時出爐。

路透社及天空新聞(Sky News)等傳媒報道,工黨預計可獲431席,保守黨則可能只有102席,意味工黨以212席之差成為大多數,亦是自1832年以來,在選舉中贏得最大的大多數議席。

另外民調亦推算不少保守黨重量級人士會在今屆選舉中「落馬」,其中在26名仍然參選的內閣官員中,包括財相侯俊偉(Jeremy Hunt)在內16人料會落敗zc1保守黨前黨魁施志安(Iain Duncan Smith)、以及被視為將來領導人選的Miriam Cates等。

緊貼英國大選最新消息與深入分析,請點擊覽閱:英國大選.專頁|大選今開鑼 工黨料穩取400席輾壓保守黨

英國大選7月4日舉行,前首相約翰遜2日於倫敦為保守黨拉票。Former British Prime Minister Boris Johnson endorses British Prime Minister Rishi Sunak at a campaign event during a Conservative general election campaign event in London, Britain, July 2, 2024. (REUTERS)