美國大選｜美媒：參議員帶頭要求拜登退選　迄今4議員加入

《華盛頓郵報》及《紐約時報》等美媒7月5日稱，維珍尼亞州民主黨參議員沃納（Mark Warner）正試圖召集一批民主黨參議員，要求總統拜登（Joe Biden）退出總統競選。



迄今兩院有4名眾議院民主黨議員以及1名參議院民主黨議員做出相同的呼籲，但民主黨內還有「沉默的大多數」。最新一位加這個陣營的是參議員奎格利（Mike Quigley）

沃納發言人既沒有證實也沒有否認這位議員的想法，但發出一份聲明，其中寫道，「像華盛頓和全國各地的許多其他人一樣，參議員沃納認為現在是總統競選的關鍵日子，他已向白宮明確表示這一點。」

拜登在當地時間7月5日稱，已與至少20名國會議員交談，他們都告訴他「繼續競選」，沃納是「唯一」推動他退出的人。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

2024年4月20日，鏡頭下美國會山莊的景色。（Reuters）

其他要求「換登」的議員，7月2日成為首位就此事發聲的議員多格特（Lloyd Doggett），之後有格里哈爾瓦（Raul Grijalva）及莫爾頓（Seth Moulton）。他們都是眾議院。