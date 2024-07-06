拜登「敗局已定」？　英媒：民主黨金主看中2名替代人選

儘管白宮方面再三「維穩」，但美國總統拜登（Joe Biden）在「災難性」辯論後面臨的「勸退」呼聲不減反增。據英媒7月4日報道，多名知情人士透露，民主黨主要捐款人對拜登的失望情緒日益加深，目前已將密歇根州州長格惠特默（Gretchen Whitmer）和加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）視作代替拜登的首要候選人。



「拜登註定會失去候選人資格，」一名與拜登關係密切的捐款人和籌款人表示，「我是拜登的最大粉絲，他是一位令人欽佩的公務員，但他註定要失敗。我們應開始把所有注意力放在接下來的事情上。」

有民主黨捐款人和籌款人透露，日前，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）、前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等黨內大佬與主要捐款人進行了「危機會談」，以了解他們在辯論後的情緒。

一名來自紐約的籌款人表示：「你開始看到捐款人中有很多沮喪情緒，翻開新的一頁，開始專注尋找可以戰勝特朗普（Donald Trump，又譯川普）的合適候選人的壓力也愈來愈大。每個籌款人都在與自己的聯繫人交談，以確保我們準備好在拜登退選後支持合適的候選人。」

自6月27日與特朗普的「災難性」辯論以來，民主黨人對拜登狀態和民意支持度越來越感到擔憂。許多民主黨捐款人表示，在距11月大選僅四個月的時間裏，拜登不應繼續推遲「一場不可避免的繼任者爭奪戰」。現在，惠特默、紐瑟姆，以及副總統賀錦麗（Kamala Harris）被視作有力取代拜登的候選人。

美國密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）個人照片。（密歇根州州長官方網站）

美國加州州長紐瑟姆2023年10月25日在北京舉行記者會（Reuters）

7月3日，拜登在白宮會見了惠特默、紐瑟姆等二十多名民主黨州長，試圖平息黨內質疑。

惠特默是拜登連任競選活動的聯合主席，一直在社交媒體上發布她對拜登的支持。7月3日，她在X平台寫道：「我鬥志昂揚，準備拼盡全力在11月為拜登和民主黨的選舉而戰。你和我一樣嗎？」但仔細一看，她附上連結，將捐款直接導向她自己的政治行動委員會，而不是拜登的競選活動。

此外，有消息指，惠特默還計劃下周參加在愛達荷州（Idaho）太陽谷舉行的科技和媒體巨頭年度聚會。報道認為，這為她提供了一個與民主黨主要捐款人會面的機會。

在過去數月，紐瑟姆一直是拜登的堅定支持者。在上周辯論結束後，他還在媒體面前為拜登的表現辯護。不過，紐瑟姆一直以來的「影子競選活動」引起了政治觀察家的關注：去年，他參加了與佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）的電視辯論，並拜訪了幾個初選和搖擺州。

二人中，惠特默似乎獲得更多支持，被認為在密歇根州等搖擺州擊敗特朗普的機會更大。2022年的州長競選中，惠特默以超過10個百分點的優勢獲勝。最近民調顯示，特朗普在該州領先拜登幾個百分點。

美國密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）個人照片。（密歇根州州長官方網站）

一名民主黨主要捐款人表示：「在選舉中，密歇根州比加州重要得多。當你考慮民主黨需要贏得哪些州時，密歇根州至關重要，而加州沒那麼重要。加州還被視為一個反商業、極左的州，政策具有挑戰性。加州可能會傷害我們（民主黨選情）。」

根據民主黨相關規定，如果在總統競選期間的任何一位成員主動退出或死亡，民主黨全國委員會可以選擇新的候選人。民主黨全國主席傑米·哈里森（Jaime Harrison）將與國會、各州的民主黨領導人磋商，並向民主黨全國委員會（Democratic National Committee）提交報告。但民主黨全國委員會成員擁有最終決定權。

美媒《紐約時報》此前曾報道指，民主黨「換人」參選的操作很複雜。鑑於時間緊迫（民主黨提名大會於8月19日舉行），以及「換人」後可能帶來的政治挑戰，除非拜登主動退選，否則「民主黨很難換掉拜登」。白宮和拜登競選團隊已經多次表示，拜登無意退選。

然而，隨着民意支持度持續走低，民主黨內和主要捐款人呼籲拜登退選的呼聲不斷。《紐約時報》公布的最新民調顯示，特朗普支持度為47%，領先拜登（44%）3個百分點。

7月2日，據美國有線新聞網絡（CNN）報道，在受訪的20多名現任和前任民主黨官員、捐款人和拜登長期盟友中，許多人表示他們已下定決心，認為總統應退選。其中一些人認為他需在本周宣布這一決定。

7月3日，民主黨的主要捐款人、諮詢公司Signum Global Advisors董事長邁爾斯（Charles Myers）表示，事態在朝不利於拜登的方向發展，預計會有更多民主黨人要求拜登退選，他建議拜登在未來5天內做出決定。但邁爾斯同時警告稱，選擇任何新的候選人，都會令民主黨內部出現「深刻的分歧」。

同日，另一名民主黨大金主、影音串流平台Netflix的創辦人廷斯（Reed Hastings）直截了當地表示：「拜登需要讓位，讓一個充滿活力的民主黨領袖擊敗特朗普，確保我們國家的安全和繁榮。」

Netflix創辦人黑斯廷斯（Reed Hastings）2018年10月9日在哥倫比亞波哥大萬豪酒店舉行的Netflix活動發表簡報。（Getty）

7月4日，美國迪士尼公司繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney）加入了呼籲拜登退選的行列。她發表聲明表示，計劃暫停向多年來資助的民主黨捐款，直到拜登退出競選。

有消息透露，慈善家、民主黨主要捐款人尤爾韋特松（Karla Jurvetson）7月2日在一次私人捐款電話會議上暗示，她同意在拜登退選前暫停捐款的做法，她最終也可能會這樣做。數據顯示，尤爾韋特松是本次競選全國前50名捐款人之一，向民主黨人捐贈了500多萬美元。2020年，她向民主黨人捐贈了3000多萬美元。

近日，荷里活最有權勢的經紀人之一、民主黨主要捐款人阿里伊曼紐爾（Ari Emanuel）在一次會議上表示，加速拜登退選的唯一方法就是削減資金。他直言：「競選活動的命脈是錢，也許唯一的辦法就是讓（流向拜登的）錢開始枯竭。」伊曼紐爾的弟弟拉姆·伊曼紐爾（Rahm Emanuel）是現任美國駐日大使，曾任奧巴馬（Barack Obama）政府時期的白宮幕僚長。

阿里伊曼紐爾透露：「在接下來的幾周內，你就會知道，資金是否會到位。我與一群主要捐款人進行了交談，他們正在將所有資金轉移到國會和參議院。」

2024年6月24日，美國副總統賀錦麗在阿利桑納州鳳凰城就羅訴韋德案被推翻兩​​週年對 生育權利進行討論。（Reuters）

不過，也有民主黨捐款人傾向於選擇副總統賀錦麗，原因在於，相較於爭議較小的賀錦麗，任何用州長取代拜登的舉動都可能引發民主黨「內戰」。一些捐款人警告說，8月份的民主黨提名大會有可能被奧卡西奧—科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）等民主黨進步派「騎劫」。

同屬進步派的民主黨眾議員奧卡西奧—科爾特斯2020年2月10日在新罕布什爾州為參議員桑德斯站台。（路透社）

有一名民主黨主要捐款人和籌款人擔心，民主黨換人後，可能出現與2015年英國類似的結果，當時左翼政治人士郝爾彬（Jeremy Corbyn）當選為工黨領袖，但領導工黨兩次在大選中失敗。該人士稱，這將導致民主黨面臨「11月的選舉慘敗」，「我們不希望看到幾年前英國的情況在美國重現。」

一名與拜登關係密切的人士說:「最終，如果拜登退選，這將是一場鬧劇。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

