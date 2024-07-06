美媒：168名富豪商界領袖聯署促拜登退選　包括Walmart繼承人

綜合美國媒體7月5日報道，美國多名富豪和商界領袖合共168人7月5日聯署，發信要求總統拜登（Joe Biden）退選，即放棄在美國大選尋求連任，多名白宮高官也收到這封聯署信。



彭博社、《華盛頓郵報》報道，聯署信由美國一個2018年成立、名為Leadership Now Project的頂尖商界領袖組織發起，有份簽署的包括沃爾瑪（Walmart）集團繼承人克里斯蒂（Christy Walton）、億萬富豪投資人、知名企業的總裁和高層，以及哈佛大學法學院教授等。

他們在信中稱讚拜登過去數十年為國服務，但同時表達對特朗普（Donald Trump，又譯川普）潛在第二任期所帶來的威脅感到憂慮，形容美國民主將在11月面臨重大考驗。

他們呼籲拜登為了國家的未來和民主，放棄尋求連任，把領導權交予下一代的民主黨領袖，透過退出選舉「鞏固他個人的政治遺產（cement your legacy）。」

2024年7月5日，美國總統拜登抵達特拉華州空軍國民警衛隊基地後走向一輛汽車。（Reuters）

2024年7月4日美國白宮在南草坪舉行獨立紀念日慶祝活動，美國總統拜登站在露台上（Reuters）

Leadership Now Project 的行政總裁巴盧-阿雷斯（Daniella Ballou-Aares）7月5日拒絕就這封聯署信發表評論。該組織3日曾發布一份未經簽署的聲明，呼籲拜登下台。

巴盧-阿雷斯接受美媒訪問時表示：「我們最關心的是前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對經濟、國家安全帶來的風險，以及他破壞法治的風險。」