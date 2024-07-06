拜登認辯論之夜精疲力竭　指特朗普令他分心　否認需做認知測試

美國廣播公司（ABC News）在香港時間7月6日上午8時30播出獨家專訪總統拜登（Joe Bide）。這是一個預先錄影的、長22分鐘的訪問，拜登藉此機會，就6月27日在電視辯論表現糟糕「解畫」，以及嘗試化解它所引發的政治危機。



拜登4日在辯論後首次接受電視訪問，主持人是斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）。這是拜登迄今以來首次如此公開而詳細的就辯論夜的表現進行「回帶」，但他並沒就部份民主黨議員擔心他已衰老至不堪重負，以及他們要求他退選「讓賢」做出回應。

美國廣播公司（ABC News）在香港時間2024年7月6日上午8時30播出專訪總統拜登（Joe Biden）的內容。這是一個預先錄影的、長22分鐘的訪問，拜登藉此機會，就6月27日在電視辯論表現糟糕「解畫」，以及嘗試化解它所引發的政治危機。進行此次訪問的主持人是斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）。（訪問片段截圖）

他在訪問中不止一次表達出，他不需要進行認知測試。他稱身為總統，自己每一天都在進行這樣的測試。他也說，他的醫生從沒暗示他需要做麼做。

他也在訪問中否認，自從2020年大選後，他愈來愈虛弱。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

感冒、時差和對手影響

拜登被主持人問及辯論當天狀態時，拜登說，由於患有重感冒和持續的時差影響，他當時感到精疲力竭。「我生病了，我很不舒服」。

拜登說：「我們嘗試找出問題。他們做了一次測試，要看看我是否受到某種感染，你知道的，一種病毒。我沒有。我只是患了重感冒。」

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

拜登指出，他辯論表現不濟的部份原因是：在他的對手特朗普（Donald Trump）咪高峰被關閉期間，這位前總統仍在說話，讓他在某種程度上分心。他說：「我讓它分散了我的注意力。我意識到我只是無法控制[這情況]」。

他說，特朗普指他無法選總統，「但我的狀態仍然很好」。

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會上聆聽共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發言。（Reuters）

拜登又說，兩趟歐洲之旅讓他精疲力竭，「我很累。在做準備方面我沒有聽從自己的直覺。這是一個糟糕的夜晚。」

斯特凡諾普洛斯追問拜登，辯論後是否有看重播? 拜登回應說沒有。那他是否知道當時在台上表現有多糟？拜登說知道，且「都是我的錯，不是別人的錯」。

圖為2024年7月5日，美國總統拜登（Joe Biden）在威斯康星州（Wisconsin）麥迪遜（Madison）戴恩縣地方機場（Dane County Regional Airport）登上空軍一號專機時，向在場人士揮手。（Reuters）

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

拜登在這項專訪中沒有腳本或提詞機，其即場表現與反應受到外界關注。此外，美國廣播公司也詢問特朗普（Donald Trump，又譯川普）是否有意接受專訪但遭拒。