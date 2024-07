美國自由派金主、媒體火力盡開迫拜登退選　只能求上帝出手？

距離11月的美國總統大選還剩4個月,拜登在總統候選人首場辯論中的災難式表現,讓民主黨陷入兩難。民主黨政客大多仍支持拜登,包括那些潛在代替候選人,但不少大金主及自由派媒體已搶先給拜登「柴台」,給拜登下通牒。拜登在周五(5日)訪問中更堅稱不會退選,除非上帝讓他退選。



拜登目前堅稱未有打算退選,美國廣播公司(ABC)5日播出拜登的最新專訪,接駁回了人們對他年齡、精神敏銳度等方面的擔憂,表示在他「統治世界」(running the world)的過程中,他的敏銳度每天都在受到考驗,但他發誓只有在「全能上帝」告訴他的情況下才會退選。

「我不認為有任何人比我更有資格當總統,或者比我更大機會勝出這場選舉。」他又指,民調機構都告訴他目前與特朗普形勢是打和。

美國廣播公司(ABC News)在香港時間7月6日播出專訪總統拜登(Joe Biden)的內容。這是一個預先錄影的、長22分鐘的訪問,拜登就6月27日在電視辯論表現糟糕「解畫」。(訪問片段截圖)

曾幾何時,那些無條件支持民主黨、支持拜登的自由派媒體,經過一夕辯論後,態度180度轉變。對於拜登精神狀態、老邁的批評,幾乎能以「惡毒」來形容:對於「上帝叫我才退選論」,紐約時報直指拜登「冥頑不靈」(A Defiant Biden)。

在辯論翌日,該報編輯已發表共同評論促拜登退選,標題為《要服務他的國家,總統拜登應該退選》,該報的著名評論員如費里曼(Thomas L. Friedman)、諾貝爾經濟學獎得主克魯曼(Paul Krugman)等連日亦已先後發聲要求拜登退選,儘管他們都承認他任內政績,讚揚拜登是個好人、好總統。

美國紐約時報編輯室於6月28日發表評論,促拜登退選。(紐約時報截圖)

且看看立場更偏左的媒體:雜誌《紐約客》編輯David Remnick寫道,拜登似乎「在台上陷入了毫無意義的境地」,繼續留在選票上「不僅是一種自欺欺人的行為,而且是一種危害國家的行為」。

《大西洋月刊》(The Atlantic)特約撰稿人Mark Leibovich其專欄發表以《Joe,該走了》為標題的文章中稱這場辯論是一場「 災難」,並寫道拜登「看起來很老,聽起來很老,是的,他正在事實上非常非常老了。」(looked old, sounded old, and yes, is in fact very, very old.)

紐約時報資深專欄作者佛里曼(Thomas Friedman)7月3日發表標為《拜登能送給美國的最好的禮物:退選》的文章。(紐約時報截圖)

政治是無情的。

一些民主黨人對拜登競選前景的態度,似乎各有自身盤算,甚有自保的氣息,對拜登言詞上沒有過度批判,也沒有直接要求他讓位。加州前眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)在MSNBC節目中說:「我認為這是一個合理的問題,可以說這是一個小插曲,也可以說這是一種狀況。」

前黨領導層成員、南卡羅來納州眾議員克萊本(James Clyburn)說,他希望拜登繼續擔任候選人,但認為如果拜登退出,副總統賀錦麗( Kamala Harris)應該接替他。也為潛在候選人之一的肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)就對記者說,「只要拜登繼續參選」,他就會繼續支持拜登,但他補充說,「只有他(拜登)才能對自己的候選資格做出決定」。加州州長紐森(Gavin Newsome)聲言繼續支持拜登參選,給出的台詞亦類似。

美國大選特朗普與拜登的首輪電視辯論,一個前總統候選人,操詞低俗、滿口謊言;一個現任總統,表情呆滯、反應遲緩。(Reuters)

事實上,拜登在阿富汗撤軍、軍援烏克蘭、以巴衝突等方面政策,已令全球一額汗,美國的衰落已表露無遺。首場電視辯論,一個前總統候選人,操詞低俗、滿口謊言、望之不似人君;一個現任總統,表情呆滯、反應遲緩、談吐不清,聽了90分鐘辯論,難不替美國自由派感到可悲,難不為世界未來四年感到焦慮。

接下來會發生什麼事?

民主黨多位重量級金主已表明停止捐款直至拜登退選,迫使他未來數天必須下決定。不過,如今看來只能祈求上帝出招。

如果拜登不主動讓路,就沒有正式的機制來取代他的提名人資格。拜登在初選中在4000 名黨代表中贏得近 3900 票,在這些黨代表有義務在 8 月的民主黨大會上投票正式提名拜登。在一種史無前例、可能性極低的情況下,代表有可能會「拋棄拜登」,投票選出另一位提名人。

如果拜登在8月民主黨黨大會前退選,黨代表們便可投選其他參選人。但如果拜登在黨大會後才退出,根據黨規,民主黨全國委員會約 500 名成員可召開特別會議,以多數票選出新的候選人。而賀錦麗將是最明顯的接替人選,最經常被媒體提出的潛在候選人密歇根州州長格惠特默(Gretchen Whitmer)和加州州長紐森在周四的辯論之後,兩人都公開力撐拜登。