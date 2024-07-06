美國自由派金主、媒體火力盡開迫拜登退選　只能求上帝出手？

距離11月的美國總統大選還剩4個月，拜登在總統候選人首場辯論中的災難式表現，讓民主黨陷入兩難。民主黨政客大多仍支持拜登，包括那些潛在代替候選人，但不少大金主及自由派媒體已搶先給拜登「柴台」，給拜登下通牒。拜登在周五（5日）訪問中更堅稱不會退選，除非上帝讓他退選。



拜登目前堅稱未有打算退選，美國廣播公司（ABC）5日播出拜登的最新專訪，接駁回了人們對他年齡、精神敏銳度等方面的擔憂，表示在他「統治世界」（running the world）的過程中，他的敏銳度每天都在受到考驗，但他發誓只有在「全能上帝」告訴他的情況下才會退選。

「我不認為有任何人比我更有資格當總統，或者比我更大機會勝出這場選舉。」他又指，民調機構都告訴他目前與特朗普形勢是打和。

美國廣播公司（ABC News）在香港時間7月6日播出專訪總統拜登（Joe Biden）的內容。這是一個預先錄影的、長22分鐘的訪問，拜登就6月27日在電視辯論表現糟糕「解畫」。（訪問片段截圖）

曾幾何時，那些無條件支持民主黨、支持拜登的自由派媒體，經過一夕辯論後，態度180度轉變。對於拜登精神狀態、老邁的批評，幾乎能以「惡毒」來形容：對於「上帝叫我才退選論」，紐約時報直指拜登「冥頑不靈」（A Defiant Biden）。

在辯論翌日，該報編輯已發表共同評論促拜登退選，標題為《要服務他的國家，總統拜登應該退選》，該報的著名評論員如費里曼（Thomas L. Friedman）、諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）等連日亦已先後發聲要求拜登退選，儘管他們都承認他任內政績，讚揚拜登是個好人、好總統。

美國紐約時報編輯室於6月28日發表評論，促拜登退選。（紐約時報截圖）

且看看立場更偏左的媒體：雜誌《紐約客》編輯David Remnick寫道，拜登似乎「在台上陷入了毫無意義的境地」，繼續留在選票上「不僅是一種自欺欺人的行為，而且是一種危害國家的行為」。

《大西洋月刊》（The Atlantic）特約撰稿人Mark Leibovich其專欄發表以《Joe，該走了》為標題的文章中稱這場辯論是一場「 災難」，並寫道拜登「看起來很老，聽起來很老，是的，他正在事實上非常非常老了。」（looked old, sounded old, and yes, is in fact very, very old.）

紐約時報資深專欄作者佛里曼（Thomas Friedman）7月3日發表標為《拜登能送給美國的最好的禮物：退選》的文章。(紐約時報截圖)

政治是無情的。

一些民主黨人對拜登競選前景的態度，似乎各有自身盤算，甚有自保的氣息，對拜登言詞上沒有過度批判，也沒有直接要求他讓位。加州前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在MSNBC節目中說：「我認為這是一個合理的問題，可以說這是一個小插曲，也可以說這是一種狀況。」

前黨領導層成員、南卡羅來納州眾議員克萊本（James Clyburn）說，他希望拜登繼續擔任候選人，但認為如果拜登退出，副總統賀錦麗（ Kamala Harris）應該接替他。也為潛在候選人之一的肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）就對記者說，「只要拜登繼續參選」，他就會繼續支持拜登，但他補充說，「只有他（拜登）才能對自己的候選資格做出決定」。加州州長紐森（Gavin Newsome）聲言繼續支持拜登參選，給出的台詞亦類似。

美國大選特朗普與拜登的首輪電視辯論，一個前總統候選人，操詞低俗、滿口謊言；一個現任總統，表情呆滯、反應遲緩。（Reuters）

事實上，拜登在阿富汗撤軍、軍援烏克蘭、以巴衝突等方面政策，已令全球一額汗，美國的衰落已表露無遺。首場電視辯論，一個前總統候選人，操詞低俗、滿口謊言、望之不似人君；一個現任總統，表情呆滯、反應遲緩、談吐不清，聽了90分鐘辯論，難不替美國自由派感到可悲，難不為世界未來四年感到焦慮。

接下來會發生什麼事？

民主黨多位重量級金主已表明停止捐款直至拜登退選，迫使他未來數天必須下決定。不過，如今看來只能祈求上帝出招。

如果拜登不主動讓路，就沒有正式的機制來取代他的提名人資格。拜登在初選中在4000 名黨代表中贏得近 3900 票，在這些黨代表有義務在 8 月的民主黨大會上投票正式提名拜登。在一種史無前例、可能性極低的情況下，代表有可能會「拋棄拜登」，投票選出另一位提名人。

如果拜登在8月民主黨黨大會前退選，黨代表們便可投選其他參選人。但如果拜登在黨大會後才退出，根據黨規，民主黨全國委員會約 500 名成員可召開特別會議，以多數票選出新的候選人。而賀錦麗將是最明顯的接替人選，最經常被媒體提出的潛在候選人密歇根州州長格惠特默（Gretchen Whitmer）和加州州長紐森在周四的辯論之後，兩人都公開力撐拜登。