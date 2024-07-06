拜登談「辯論夜災難」引爆政治危機：如果「上帝要他退選」他便退

美國廣播公司（ABC News）香港時間7月6日上午8時30播出獨家專訪總統拜登（Joe Bide）的內容。這是一個預先錄影的、長22分鐘的訪問，拜登藉此機會，就6月27日在電視辯論表現糟糕「解畫」，以及嘗試化解它所引發的政治危機。



拜登4日在辯論後首次接受電視訪問，主持人是斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）。

拜登在這專訪中沒有劇本或提詞機幫助，其即場表現與反應受到外界關注。此外，美國廣播公司也詢問特朗普（Donald Trump，又譯川普）是否有意接受專訪但遭拒。

這是拜登迄今以來首次如此公開而詳細的就辯論夜的表現進行「回帶」，但他並沒就部份民主黨議員擔心他已衰老至不堪重負，以及他們要求他退選「讓賢」做出回應。

「我剛剛度過一個糟糕的夜晚。我不知道為什麼，」拜登用沙啞的聲音補充道，有時有點結結巴巴。拜登所說是與特朗普的辯論之夜，當晚拜登表現差勁。

主持人溫和但重複詢問拜登，考慮到兩人的民調差距不斷擴大以及民選民主黨人日益擔憂，他對自己能夠擊敗特朗普的信念是否現實。

「我認為沒有人[比我]更有資格，」拜登在採訪中告訴主持人說。拜登說，民調不準確。

美國廣播公司（ABC News）在香港時間2024年7月6日上午8時30播出專訪總統拜登（Joe Biden）的內容。這是一個預先錄影的、長22分鐘的訪問，拜登藉此機會，就6月27日在電視辯論表現糟糕「解畫」，以及嘗試化解它所引發的政治危機。進行此次訪問的主持人是斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）。（訪問片段截圖）

不用做認知測試

當被問及如國會中的民主黨同僚表示他正在損害他們11月的選情時，拜登是否會退出，拜登說：「如果全能的上帝出來告訴我[要退出]，我可能會這麼做。」

他在訪問中不止一次表達出，他不需要進行認知測試。他稱身為總統，自己每一天都在進行這樣的測試。他也說，他的醫生從沒暗示他需要做麼做。

他也在訪問中否認，自從2020年大選後，他愈來愈虛弱。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

歸咎感冒和時差

拜登被主持人問及辯論當天狀態時，拜登說，由於患有重感冒和持續的時差影響，他當時感到精疲力竭。「我生病了，我很不舒服」。

拜登又說，是兩趟歐洲之旅讓他精疲力竭：「沒有迹象表明我有任何嚴重的疾病。我[會這樣]是因為太累了。我沒聽從自己的直覺做準備，而且……那是一個糟糕的晚上。」

拜登說：「我們嘗試找出問題。他們做了一次測試，要看看我是否受到某種感染，你知道的，一種病毒。我沒有。我只是患了重感冒。」

斯特凡諾普洛斯追問拜登，辯論後是否有看重播? 拜登回應說沒有。那他是否知道當時在台上表現有多糟？拜登說知道，但他說，自己辯論糟糕不是其他人的錯，錯在他自己。

2024年6月27日，美國佐治亞州亞特蘭大，民主黨候選人、美國現任總統拜登在與共和黨候選人、美國前總統特朗普進行電視辯論。（Reuters）

推到特朗普頭上

拜登指出，他辯論表現不濟的部份原因是：在他的對手特朗普（Donald Trump）咪高峰被關閉期間，這位前總統仍在說話，讓他在某種程度上分心。他說：「我讓它分散了我的注意力。我意識到我只是無法控制[這情況]」。

他說，特朗普指他無法選總統，「但我的狀態仍然很好」。

2024年6月27日，美國喬治亞州亞特蘭大，民主黨總統候選人、美國總統拜登（Joe Biden）在美國有線新聞網絡（CNN）舉行的總統候選人辯論會上聆聽共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發言。（Reuters）

公開稱不會退選

他說：「我們上週進行一場小型辯論。不能說那是我最好的表現。但那天之後引發許多猜測。『喬（拜登的名字）會怎麼做？他會繼續參加競選嗎？他會退出嗎？』」

拜登說：「好吧，我告訴你們，我繼續競選並將再次獲勝。」