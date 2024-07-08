美媒：眾議院資深民主黨議員私下討論「換登」　正反意見莫衷一是

美媒7月7日引述5位消息人士指，眾議院民主黨高層7日私下召開視像會議，討論如何利用他們的集體影響力說服現總統拜登（Joe Biden），並計劃給足時間讓他考慮退選。



《紐約時報》7日報道，今次會面由眾議院民主黨團領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）召開，民主黨一眾高層與會，其中包括紐約州眾議員納德勒（Jerrold Nadler）、華盛頓州眾議員史密斯（Adam Smith）、加州眾議員高野（Mark Takano）和紐約州眾議員莫雷爾（Joseph Morelle）。

2024年6月10日，美國總統拜登（Joe Biden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）出席在白宮舉行六月節音樂會。（Reuters）

會議中討論到拜登在大選上幾乎沒有機會擊敗前總統川普（Donald Trump），與會者亦相信，若拜登退選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將有望接替他參選。

尚有很多民主黨人希望給拜登時間，讓他以自己的方式退選，而非明確要求他該怎麼做。另外也有一些民主黨人仍認為，應該再給拜登一次重整旗鼓的機會。