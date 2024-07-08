歐爾班稱肩負「和平使命」訪俄烏中國　匈牙利：歐洲請綁好安全帶

撰文：蕭通 許懿安
出版：更新：

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）7月8日抵達北京，中國國家主席習近平與他舉行會談。

俄衛網7月8日引述匈牙利通訊社（MTI）援引哈瓦西的話報道稱：「總理歐爾班的『和平使命』（peace mission）繼續推進，7月8日清晨抵達北京，日間將與中華人民共和國國家主席習近平會談。」

習近平5月訪問歐洲期間曾訪匈牙利，歐爾班親往機場迎接：

中國國家主席習近平結束法國與塞爾維亞的行程後，2024年5月8日抵達匈牙利首都布達佩斯（Budapest）。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）8日在社交媒體X（前稱Twitter）發布兩人握手時的合照並表示：「歡迎來到匈牙利，習主席！」（ PM Office/Vivien Cher Benko/Handout via REUTERS）

習近平5月訪問歐洲期間曾訪匈牙利，與歐爾班會晤：

2024年5月9日，匈牙利總理歐爾班在匈牙利布達佩斯歡迎中國國家主席習近平到訪。（PM Office/Vivien Cher Benko/Handout via REUTERS）

這是自7月初匈牙利接任歐盟輪值主席國以來，歐爾班第3次出人意料的出訪。他上週突訪烏克蘭和俄羅斯，執行其「和平使命」（peace mission），事前均未有公布行程。

歐爾班7月2日訪烏克蘭首都基輔，敦促總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）考慮停火，以加速結束與俄羅斯的戰爭。

他7月5日率團抵達莫斯科，與俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行會談，稱此訪是「和平使命」（peace mission）的後續階段，而第一階段是7月2日訪問基輔。歐爾班說，準備很快舉行「數場同樣意想不到的會晤」。

匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）奉勸歐洲政治人物在歐爾班「和平使命」接下來的行動開始前「綁好安全帶」。

匈牙利-俄羅斯關係：2015年2月17日，俄羅斯總統普京（左）和匈牙利總理歐爾班在匈牙利布達佩斯國會出席兩國多項協議的簽署儀式。（Getty）
朔爾茨斥歐爾班訪俄　匈牙利突取消德匈外長會議　柏林：震驚匈牙利總理晤普京討論潛在烏克蘭和平協議　歐美批：勿採綏靖政策普京晤歐爾班　討論俄烏戰爭等問題匈牙利總理歐爾班「無預警」訪俄晤普京　俄：願探討和平協議細節匈牙利總理歐爾班促澤連斯基考慮停火　加快結束戰爭
匈牙利
歐爾班
習近平
中國外交