換「登」聲音此起彼落　賀錦麗戰特朗普　勝率有幾高？

美國總統拜登（Joe Biden）近日積極參與競選活動，但依然無法平息民主黨內外要求他退選的聲音。有傳媒認為若拜登最終「退位讓賢」，副總統賀錦麗（Kamala Harris）將會是接棒的首選。民調顯示若她與特朗普（Donald Trump，又譯川普）競爭總統寶座，她的支持率略高於拜登。有分析指，立場偏左的賀錦麗在墮胎議題和吸引年輕選民上有她的優勢，但同時也讓她較難吸納中間選民和籌集選舉資金。



據路透社報道，今年滿60歲的賀錦麗曾任加州參議員與加州檢察總長，是美國史上第一位亞非裔副總統，但她2021年成為副總統後的表現可謂乏善足陳。不僅身邊幕僚頻頻換人，她提出的移民政策也未取得成功。

從上任到去年，拜登的競選團隊和白宮高級官員不少私下都視賀錦麗為競逐連任的負累，直到今年她在墮胎議題上大聲疾呼，在吸引年輕選民上大有作為才對她改觀。

2024年6月24日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在鳳凰城就「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決被推翻兩​​週年探討生育權力。（Reuters）

2024年6月27日，在美國密歇根州一個派對上，熒幕投映出美國現任總統拜登與美國前總統、共和黨總統候選人特朗普之間的首場總統候選人辯論。（Reuters）

近期民調顯示，如果是賀錦麗對戰特朗普，勝選機率可能會比拜登更高，但仍將面臨一場激烈選戰。據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）7月2日公布的民調顯示，賀錦麗碰上特朗普，民意支持度將是42%對43%。

美媒2日公布的民調結果顯示，特朗普支持度49%，比拜登的43%多6個百分點。如果換成賀錦麗，特朗普支持度47%，仍比賀錦麗的45%多2個百分點，但差距已經落在誤差範圍之內。

獨立選民對於賀錦麗的支持度為43%，勝過特朗普的40%。民主共和兩黨的溫和派選民也有51%更支持她，遠高於特朗普的39%。

2024年7月4日，美國總統拜登和副總統賀錦麗在華盛頓舉行的獨立日慶祝活動中舉手致意。（Reuters）

2024年6月22日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席在美國賓夕法尼亞州費城舉行的競選活動。（Reuters）

除了在民調上有優勢外，賀錦麗私下也獲得不少民主黨內高層的支持，一名國會助手表示，其中包括眾議院民主黨黨團領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）。

自美國最高法院2022年推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的裁決，廢除憲法賦予的婦女墮胎權以來，賀錦麗已成為拜登政府在墮胎議題上最重要的代言人，不少民主黨人都認為這將是勝出總統大選的關鍵議題，因為這能夠讓更多女性選民站出來投票。

一些民主黨人認為，賀錦麗能夠讓那些對拜登政府失去好感的民主黨支持者出來投票，包括黑人、年輕選民和那些不認同拜登處理以巴衝突手法的選民。

賀錦麗2024年3月3日在美國阿拉巴馬州（Alabama）演說（Reuters）

美國廣播公司（ABC News）在香港時間2024年7月6日上午8時30播出專訪總統拜登（Joe Biden）的內容。這是一個預先錄影的、長22分鐘的訪問，拜登藉此機會，就6月27日在電視辯論表現糟糕「解畫」，以及嘗試化解它所引發的政治危機。進行此次訪問的主持人是斯特凡諾普洛斯（George Stephanopoulos）。（訪問片段截圖）

一些民主黨捐款人則表示，賀錦麗可能很難獲得民主黨溫和派和偏好拜登中間派政策的獨立選民的支持。

一名民主黨捐款人表示：「賀錦麗最大的弱點是，她的公眾形象與民主黨的左翼聯繫在一起。而民主黨的左翼無法贏得全國大選。如果她成為候選人，這就是她必須克服的挑戰。」

據路透社的報道，如果賀錦麗真的獲得民主黨提名，將能夠接手拜登競選團隊迄今為止的籌款與競選團隊。

有政治分析員表示，從現在到11月大選，任何民主黨候選人都需要籌集多數億美元才能完成競選活動。而這也是賀錦麗的弱點之一。

民主黨全國委員會的一位消息人士指：「我可以告訴你，我們為她籌集資金非常困難。」