民主黨大佬提換「登」計劃辦閃電初選 分析：後面還有大麻煩
儘管美國總統拜登（Joe Biden）堅稱無意退選，但要求他「讓賢」的呼聲日趨高漲。2名擁有強大人脈的民主黨人士7月2日發備忘錄，提議拜登7月中宣布退選，以便在8月民主黨全國代表大會前啟動「閃電初選」。美國市場分析人士凱西（Rob Casey）則認為，拜登突退選將對市場釋出巨大恐慌，或衝擊美國經濟。
彭博社7月8日引述知情人士報道，在眾議院民主黨團領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）7日召開的視像會議上，再有5位民主黨人士支持「換登」。這使得想撤換拜登的民主黨眾議員已增至9人，其中包括多名黨內資深議員。
愈來愈多黨內人士認為，拜登在大選中沒有擊敗前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的可能。全代會8月舉行，如果民主黨要撤換拜登，時間將非常緊迫。
備忘錄：拜登7月中旬退選 民主黨啟動「閃電初選」
美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）7日報道，曾在兩屆民主黨政府任職的喬治城大學（Georgetown University）法學教授布魯克斯（Rosa Brooks）與民主黨大金主汀特史密斯（Ted Dintersmith，暫譯）2日起向黨內「可能對拜登決策有影響力的人」發送換將備忘錄。
備忘錄指，拜登須於7月中旬宣布退選，接下來民主黨將舉行「閃電初選」，潛在候選人提交參選申請後，全代會代表把名單縮小到6人。
這場閃電初選將大量運用社交媒體進行宣傳，包括邀請脫口秀主持溫弗里（Oprah Winfrey）、科爾伯特（Stephen Colbert）或美國樂壇天后Taylor Swift（又譯泰勒絲）主持論壇。
全代會代表最終將投票決定誰獲提名，如果計劃成功，這場全代會將獲得高度關注，收視和捐款將雙雙飆升挽回劣勢。
「換登」或引起市場恐慌
凱西提到，短期內拜登退選將引發他是否適合繼續勝任總統的問題，重點在於他能否抵抗過渡期面臨辭去總統職務的巨大壓力。
凱西在拜登7月5日接受美國廣播公司（ABC）採訪後指出，拜登退選勢會在11月大選前的市場上引起一片恐慌。