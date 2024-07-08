民主黨大佬提換「登」計劃辦閃電初選　分析：後面還有大麻煩

儘管美國總統拜登（Joe Biden）堅稱無意退選，但要求他「讓賢」的呼聲日趨高漲。2名擁有強大人脈的民主黨人士7月2日發備忘錄，提議拜登7月中宣布退選，以便在8月民主黨全國代表大會前啟動「閃電初選」。美國市場分析人士凱西（Rob Casey）則認為，拜登突退選將對市場釋出巨大恐慌，或衝擊美國經濟。



彭博社7月8日引述知情人士報道，在眾議院民主黨團領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）7日召開的視像會議上，再有5位民主黨人士支持「換登」。這使得想撤換拜登的民主黨眾議員已增至9人，其中包括多名黨內資深議員。

愈來愈多黨內人士認為，拜登在大選中沒有擊敗前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的可能。全代會8月舉行，如果民主黨要撤換拜登，時間將非常緊迫。

2024年7月4日美國白宮在南草坪舉行獨立紀念日慶祝活動，美國總統拜登站在露台上看手錶。（Reuters）

備忘錄：拜登7月中旬退選 民主黨啟動「閃電初選」

美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）7日報道，曾在兩屆民主黨政府任職的喬治城大學（Georgetown University）法學教授布魯克斯（Rosa Brooks）與民主黨大金主汀特史密斯（Ted Dintersmith，暫譯）2日起向黨內「可能對拜登決策有影響力的人」發送換將備忘錄。

備忘錄指，拜登須於7月中旬宣布退選，接下來民主黨將舉行「閃電初選」，潛在候選人提交參選申請後，全代會代表把名單縮小到6人。

2024年7月4日，美國總統拜登和副總統賀錦麗在華盛頓舉行的獨立日慶祝活動中舉手致意。（Reuters）

這場閃電初選將大量運用社交媒體進行宣傳，包括邀請脫口秀主持溫弗里（Oprah Winfrey）、科爾伯特（Stephen Colbert）或美國樂壇天后Taylor Swift（又譯泰勒絲）主持論壇。

全代會代表最終將投票決定誰獲提名，如果計劃成功，這場全代會將獲得高度關注，收視和捐款將雙雙飆升挽回劣勢。

「換登」或引起市場恐慌

凱西提到，短期內拜登退選將引發他是否適合繼續勝任總統的問題，重點在於他能否抵抗過渡期面臨辭去總統職務的巨大壓力。

凱西在拜登7月5日接受美國廣播公司（ABC）採訪後指出，拜登退選勢會在11月大選前的市場上引起一片恐慌。