全球處於歷來最熱6月　美國「水火交煎」賭城熱到爆　加州見火海

歐盟旗下氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局（Copernicus Climate Change Service）7月8日表示，2024年6月是全球有記錄以來最熱的6月。氣候變化為世界各地帶來影響，在持續遭受熱浪侵襲的情況下，美國多地錄得高溫，更受到山火和熱帶風暴貝里爾（Beryl）襲擊。



路透社8日引述哥白尼氣候變化服務局公報表示，自2023年6月以來的每個月（至今連續13個月）都是全球有記錄以來最熱的月份。

圖為2024年7月7日，熱浪襲擊加州卡萊克西科（Calexico），一位長者在酷熱天氣下洗車（Reuters）

美媒7日報道，美國內華達州（Nevada）拉斯維加斯（Las Vegas）當日錄得有記錄以來最高氣溫120℉（約49℃）。高溫帶來山火的風險，《洛杉磯時報》5日報道，加州優勝美地國家公園（Yosemite National Park）7月4日起火，約300人撤離。截至5日晚，20%火勢受控，4座建築物被毀，3人受傷，燒毁約367公頃土地。

圖為2024年7月5日，加州馬里波薩（Mariposa），加州消防員到場救熄山火。（Reuters）

2024年7月7日，衛星圖像顯示熱帶風暴貝里爾（Beryl）正在接近德州。（Via Reuters）

另一方面，隨着貝里爾接近，美國國家颶風研究中心（NHC）7日晚發布報告指，貝里爾最大持續風速已增至接近每小時75英里（每小時120公里）。機構還預計熱帶風暴在登陸德州（Texas）侯斯頓（Houston）之前，將進一步加強風力。