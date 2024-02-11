JAL日航1特別航班超搶手！乘客不分艙等都可進貴賓室　揭背後原因

出國時若想使用機場內的貴賓室，往往需要成為航空公司高級會員、搭乘特別艙等、或額外支付費用。然而日本航空卻有一班特別航班，不管什麼艙等的旅客，都可以免費使用指定貴賓室。



日本航空班機JL41為當地時間深夜1點從東京羽田機場出發，飛往英國倫敦希斯路機場的航班。該班機標榜是「高級夜間航空（プレミアムナイトフライト）」，搭乘這班飛機的所有旅客，都可以在起飛前使用羽田機場的JAL貴賓室。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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為什麼能有這麼好的待遇？因為旅客在起飛前到貴賓室用餐後，上飛機就能直接就寢。一般來說，長距離國際線航班起飛後約2至3小時，空服員就會為旅客提供第一次飛機餐，但根據日本航空官方網站，JL41班機在起飛約8小時後，才會提供首次飛機餐，讓旅客能夠確保足夠休息時間。

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需要注意的是，旅客不能使用貴賓室內的淋浴間，且僅能使用「JAL Sakura Lounge Skyview」貴賓室。另一方面，除了知名的日本航空特製牛肉咖哩外，貴賓室還有提供意粉、湯與日式料理給旅客享用。

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此外，若JL41班機按照表定時間起降，將在倫敦時間早上6點25分降落，旅客一下機就能直接玩一整天。儘管日本航空1天有2班從羽田飛倫敦的班機，但考慮到可以使用貴賓室與能善用時間的優點，讓JL41航班成為不少旅客的首選。

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