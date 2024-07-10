颶風貝麗爾登陸美國南部　已造成8死近300萬戶停電

日前蹂躪加勒比海多國的颶風「貝麗爾」（Beryl），7月8日登陸美國南部，已造成美國至少8人死亡、德州一度近300萬戶停電。據電力追蹤網站Poweroutage.us 統計，截至9日中午，德州仍220萬戶家庭和企業斷電，當地氣溫達到攝氏38度，令民眾倍感煎熬。



貝麗爾8日強度仍達一級颶風，凌晨於德州侯斯頓（Houston，又稱休斯敦）西南約140公里的馬塔戈達（Matagorda）地區登陸，最高風速約為每小時130公里。貝麗爾所挾帶的狂風暴雨，吹倒大量電線桿及樹木，並造成廣泛水浸。

目前德州已累計7人死亡，包括2人被塌樹砸中房屋喪生；毗鄰路易斯安那州有1人死亡。美國航班追蹤網站信息顯示，休斯敦主要機場8日取消超過1,100班機。截至9日上午，路易斯安那州亦有超過2萬戶受停電影響。

美國國家颶風中心（NHC）指出，貝麗爾現已減弱為熱帶低氣壓，正向東北方向的內陸移動，威力會進一步減弱，但仍有可能引發山洪和暴雨。

美國國家氣象局（NWS）警告，受貝麗爾的環流影響，印第安納州南部、肯塔基州北部及俄亥俄州面臨龍捲風威脅。