調查證WADA沒偏袒中國泳手　北京批美國詆毀及影響中國運動員參奧

一項獨立調查稱，世界反興奮劑組織（World Anti-Doping Agency，WADA）對23名中國游泳運動員禁藥檢測呈陽性並獲准參加東京奧運會一事，沒有處理不當或偏袒。中國外交部發言人林劍7月10日批評美方持續進行無中生有的炒作，其目的是詆毀中國優秀運動員，影響中國運動員參加巴黎奧運。



綜合路透社和法新社報道，世界反興奮劑組織任命的瑞士檢察官科蒂爾（Eric Cottier）7月9日公布對此事的調查結果。

調查報告指：「沒有任何內容表明世界反興奮劑組織表現出偏袒或側重，或以任何方式偏袒23名曲美他嗪檢測呈陽性的（中國）游泳運動員。」

2024年3月25日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

中國外交部發言人林劍7月10日表示，中方相信瑞士獨立檢察官作出的結論，批評美方持續進行無中生有的炒作，攻擊有關國際組織，目的是詆毀中國優秀運動員，影響中國運動員參加巴黎奧運，認為美方沒有資格對全球反興奮劑的治理體系和中國的反興奮劑工作指手畫腳、橫加干涉。

林劍敦促美方尊重奧林匹克精神，停止自說自話，不要搞人為製造的虛假敘事及泛政治化的認知操弄。國際泳聯日前證實，美國聯邦政府就中國泳手這宗藥檢呈陽性事件展開刑事調查。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

事發在2021年1月，23名中國泳手在集訓期間，被驗出對禁藥「曲美他嗪」呈陽性反應。「曲美他嗪」是治療心絞痛的藥物。中方其後指，在泳手入住酒店的廚房發現令樣本受污染的證據，世界反興奮劑機構及世界泳聯同意中方的結論，未有懲處涉事泳手，有13人獲准參加東京奧運，當中3人贏得金牌。其中也有11人將參加巴黎奧運。