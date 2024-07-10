夏威夷機場驚魂　日本男攜2「手榴彈」過關被捕　警急疏散旅客

美國夏威夷希洛國際機場（Hilo International Airport）9日發生恐攻驚魂。一名日本男性旅客在行李中攜帶2枚手榴彈試圖上機，引發機場恐慌，一度下令疏散，所幸手榴彈並無爆裂功能，他隨後被以「恐怖主義威脅」罪名逮捕。



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霍士新聞報道，夏威夷警局和運輸安全管理局（TSA）證實，希洛國際機場官員9日凌晨5時30分X光檢查行李時，發現一名日本男子攜帶2件類似手榴彈物品，出於高度謹慎，緊急疏散機場旅客，並出動拆彈小組調查。

經過詳細檢查，專家確認這些手榴彈為「惰性」（inert），沒有裝置引信、炸藥等爆裂物在內。

上午6時45分，警方排除危機，機場於6時50分恢復營運。

據悉，該日男來自福島金澤市，當時準備出境，被依一級恐怖威脅罪逮捕，移送東夏威夷拘留所。

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