美媒：俄羅斯圖謀暗殺德國軍火商　反制為烏克蘭生產炮彈等武器

多間美媒7月11日報道，美國情報機構發現，俄羅斯計劃暗殺德國軍火製造商萊茵金屬（Rheinmetall）的行政總裁帕佩格（Armin Papperger），該公司一直為烏克蘭生產炮彈和軍用車輛。



2024年6月17日，萊茵金屬（Rheinmetall）的行政總裁帕佩格（Armin Papperger，右）出席在法國舉行的防務展覽會，與洛歇馬丁（Lockheed Martin）公司的副總裁Paula Smith Hartley合照。（Reuters）

路透社引用《紐約時報》及美國有線電視新聞網（CNN）報道，根據CNN指，對於歐洲各國支持烏克蘭的國防工業高層，俄羅斯政府已啟動一系列暗殺計劃，帕佩格是目標之一。該報道引述5名美國和西方官員消息，稱該陰謀於今年稍早時候被發現。

報道指出，美國把情報知會德國，並指德國安全部門已為帕佩格提供保護。《紐約時報》的報道內容相似，亦引用多名西方官員消息。

萊茵金屬未證實報道，但以聲明指該公司有定期與安全部門協商，並「採取必要的措施」。

2024年7月11日，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）出席北約峰會，與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）等談話。（Reuters）

在美國舉行的北約（NATO）峰會上，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）被問及相關報道，亦未證實事件。但她強調，俄羅斯正發動混合式侵略戰爭，包括網路攻擊和破壞基礎設施，歐洲必須致力提升自我防禦。

2023年6月6日，媒體參觀德國萊茵金屬（Rheinmetall）的廠房，圖為正進行翻新的自走砲Panzerhaubitze 2000。（Reuters）

路透社報道，萊茵金屬公司是全球最大的火砲和坦克砲彈生產商之一，在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後開始提高產量。

去年5月，萊茵金屬表示已與烏克蘭國有企業集團Ukroboronprom成立合資企業，在烏克蘭建造和維修坦克。今年2月，該公司宣布計劃在烏克蘭開設彈藥工廠。