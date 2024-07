俄衛網7月11日稱,法媒援引外交消息人士報道,大多數歐盟國家對匈牙利總理維歐爾班(Viktor Orban)7月5及8日分別訪問俄羅斯和中國表示強烈不滿。



歐媒歐盟動態(EURACTIV)7月11日援引消息人士報道稱,應波蘭請求,歐盟各國大使7月10日舉行會議,討論歐爾班在「和平使命」框架內訪問基輔、莫斯科和北京背景下,匈牙利擔任歐盟輪值主席國所扮演的角色。

該機構發聲明指出:「歐爾班最近幾天突訪俄羅斯和中國,與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁)和中國國家主席習近平會談之後,歐盟27個國家中有25個國家對匈牙利擔任歐盟輪值主席國的方式深表不滿或憤怒。」

據消息人士介紹,除匈牙利本國外,只有斯洛伐克沒有對歐爾班訪俄和訪華表示不滿。

法媒報道,表示不滿的國家尚未採取具體措施「懲罰」布達佩斯,但如果再次出現此類行動,歐盟成員國將再次提出這一問題。

匈牙利7月起正式開始為期六個月的歐盟理事會主席國任期,布達佩斯因其獨立政策和歐盟的「非主流」觀點受到批評。

匈牙利總理歐爾班(Viktor Orban)2024年7月8日抵達北京與中國國家主席習近平會談。歐爾班在社交媒體X發文說,中國是為俄烏戰爭創造和平條件的關鍵力量。(Hungarian Presidency of the Council of the EU 2024社交媒體X賬號)