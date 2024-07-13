美國荷里活影帝開腔叫拜登「走人」：難以想像他能完成第2任期

美國總統拜登（Joe Biden）因6月27日總統候選人首輪辯論表現不佳，面對政、商、荷里活的「換登」呼聲高漲。繼影星佐治古尼（George Clooney）擇文籲拜登退選後，奧斯卡影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）7月10日稱「難以想像」他能完成第2個任期。



英國《獨立報》7月11日稱，米高德格拉斯10日出席紐約舉行的電影紀錄片《燃燒的美國》（America's Burning，暫譯）首映會時，向外界表達他對拜登競選連任的擔憂。

米高德格拉斯接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，他對拜登在首場辯論中無法挑戰對手特朗普（Donald Trump，又譯川普）的謊言感到失望。在選情如此激烈的時期，民主黨需要能言善道的候選人。

米高德格拉斯2024年7月10日向外界表達他對拜登競選連任的擔憂。圖為米高德格拉斯出席2023年5月16日在法國舉行的第76屆坎城影展《珍妮杜巴里》（Jeanne du Barry，暫譯）放映及開幕式紅毯。（Getty）

拜登面對的黨內外的壓力愈來愈大。美國哥倫比亞公司（CBS）7月12日報道，截至當日眾議院213名民主黨人中有18人、參議院51名民主黨人中有1人已公開呼籲拜登退出競選。

《華爾街日報》7月13日報道，拜登的選舉優勢已縮小，不只在一些搖擺州落後，甚至讓特朗普在維珍尼亞州（Virginia）等相對可靠的藍州獲得優勢。

圖為2024年7月9日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在其名下位於美國多拉爾（Doral）的多拉爾度假村舉行的競選集會。（Reuters）

該報2024年連續3次民調顯示，在民主黨的關鍵選區黑人選民中，拜登、特朗普的支持率分別為68%和20%，拜登僅領先48%，遠低於2020年的83%。

庫克政治報告分析師沃瑟曼（David Wasserman）坦言，如果差距持續拉近，拜登贏得搖擺州的機會將如「一個人成功在火星生存24小時」般渺茫。