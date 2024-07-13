拜登「堅持不退選」五大可能性：他們力主鬥下去　一條路走到黑

美國總統拜登（Joe Biden）6月27日在首輪總統候選人辯論會表現慘不忍睹，政、商、荷里活「換登」呼聲此起彼落。拜登卻堅持不退選。路透社7月12日藉由訪談多位民主黨官員、幕僚與金主，總結出他不肯退選5點原因。



有官員與拜登的盟友告訴路透社，儘管年事已高，拜登還是決定競選連任，因為他相信自己是能夠擊敗前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的民主黨最佳候選人。

美國廣播公司（ABC News）香港時間7月6日播出拜登的訪問內容，稱只有上帝才能讓他退出這次角逐。

消息人士透露，拜登認為自己才堪擔重點。他對副手賀錦麗（Kamala Harris）贏取中間選民的能力沒信心，尤其是在關鍵的搖擺州；對於眾多民主黨新星，拜登也懷疑他們的能力。

美國總統拜登2024年7月12日在密歇根州底特律的競選活動中發表演說。（Reuters）

性格是「雙面刃」

報道稱，拜登曾依靠堅持不懈的原則度過悲痛人生與漫長從政生涯的關鍵。拜登在2008年的民主黨全國代表大會上曾表示，其母親曾教導他「人生某些時刻遭遇失敗是無可避免的，但放棄是不可原諒的。」

拜登決定咬緊牙關選下去，正是讓不少民主黨人為之擔憂的地方。

圖為美國總統拜登2024年7月11日在北約75周年活動舉行期間，舉行新聞發布會。照片攝於美國華盛頓。（Reuters）

他們比他更固執？

數十年來，拜登讓自己身邊一直有一群為數不多的資深幕僚作為幹部，例如政治顧問多尼倫（Mike Donilon）、現任總統顧問里凱蒂（Steve Ricchetti）及現任白宮副幕僚長Bruce Reed。

路透社指出，這群人曾協助拜登度過幾次危機，這次也力勸他選到底。一名與白宮內仍有聯繫的拜登前助手透露，上述資深幕僚比拜登本人還堅持要參選到底。

美國總統拜登（Joe Biden）經過2024年6月27日的災性難性辯論之夜後，28日來到北卡羅來納州首府羅利市（Raleigh）發表演說時狀態回勇，發表激盪人心的演說。這被視為他想以此挽回形象，以及挽民主黨人與選民對他領導國家的信心。（REUTERS/Elizabeth Frantz）

賀錦麗更不可取

路透社分析，拜登之所以能夠擊退「換登」呼聲，是因為不少民主黨人對認為賀錦麗作為首要替代方案並不可取。

數十名民主黨人包括民選官員和活躍支持者向路透社稱，他們全都對於拜登的心智狀態和擊敗特朗普的能力感到擔憂。不過，對於由賀錦麗領導的民主黨，他們同樣卻乏信任。

賓夕法尼亞州（Pennsylvania）一位資深民主黨人坦言，不認為賀錦麗比這般狀態的拜登更有優勢。

2024年7月4日，美國總統拜登和副總統賀錦麗在華盛頓舉行的獨立日慶祝活動中舉手致意。（Reuters）

黨內反對聲浪趨緩

6月27日的總統候選人首輪電視辯論會舉行後不久，美國國會國會黑人議員委員會（Congressional Black Caucus）主席和民主黨國會西裔核心小組（Congressional Hispanic Caucus）的領袖都發表支持拜登的聲明。

這似乎使得批評聲浪趨緩，哥倫比亞廣播公司（CBS）12日稱，截至當天參眾兩院僅有19名民主黨人公開呼籲拜登退出競選。