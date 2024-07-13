拜登「堅持不退選」五大可能性：他們力主鬥下去 一條路走到黑
美國總統拜登（Joe Biden）6月27日在首輪總統候選人辯論會表現慘不忍睹，政、商、荷里活「換登」呼聲此起彼落。拜登卻堅持不退選。路透社7月12日藉由訪談多位民主黨官員、幕僚與金主，總結出他不肯退選5點原因。
有官員與拜登的盟友告訴路透社，儘管年事已高，拜登還是決定競選連任，因為他相信自己是能夠擊敗前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的民主黨最佳候選人。
美國廣播公司（ABC News）香港時間7月6日播出拜登的訪問內容，稱只有上帝才能讓他退出這次角逐。
消息人士透露，拜登認為自己才堪擔重點。他對副手賀錦麗（Kamala Harris）贏取中間選民的能力沒信心，尤其是在關鍵的搖擺州；對於眾多民主黨新星，拜登也懷疑他們的能力。
性格是「雙面刃」
報道稱，拜登曾依靠堅持不懈的原則度過悲痛人生與漫長從政生涯的關鍵。拜登在2008年的民主黨全國代表大會上曾表示，其母親曾教導他「人生某些時刻遭遇失敗是無可避免的，但放棄是不可原諒的。」
拜登決定咬緊牙關選下去，正是讓不少民主黨人為之擔憂的地方。
他們比他更固執？
數十年來，拜登讓自己身邊一直有一群為數不多的資深幕僚作為幹部，例如政治顧問多尼倫（Mike Donilon）、現任總統顧問里凱蒂（Steve Ricchetti）及現任白宮副幕僚長Bruce Reed。
路透社指出，這群人曾協助拜登度過幾次危機，這次也力勸他選到底。一名與白宮內仍有聯繫的拜登前助手透露，上述資深幕僚比拜登本人還堅持要參選到底。
賀錦麗更不可取
路透社分析，拜登之所以能夠擊退「換登」呼聲，是因為不少民主黨人對認為賀錦麗作為首要替代方案並不可取。
數十名民主黨人包括民選官員和活躍支持者向路透社稱，他們全都對於拜登的心智狀態和擊敗特朗普的能力感到擔憂。不過，對於由賀錦麗領導的民主黨，他們同樣卻乏信任。
賓夕法尼亞州（Pennsylvania）一位資深民主黨人坦言，不認為賀錦麗比這般狀態的拜登更有優勢。
黨內反對聲浪趨緩
6月27日的總統候選人首輪電視辯論會舉行後不久，美國國會國會黑人議員委員會（Congressional Black Caucus）主席和民主黨國會西裔核心小組（Congressional Hispanic Caucus）的領袖都發表支持拜登的聲明。
這似乎使得批評聲浪趨緩，哥倫比亞廣播公司（CBS）12日稱，截至當天參眾兩院僅有19名民主黨人公開呼籲拜登退出競選。