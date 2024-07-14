美國大選｜特朗普言論收歛？　專家：或嘗試拉攏溫和派選民

美國前總統特朗普（Donald Trump）向來以難以預測和煽動性的言論聞名，但他近期選擇採取收斂策略，以在11月總統大選之前拉攏更多溫和派選民。



法新社報道，78歲的特朗普似乎正在移民、墮胎等關鍵議題上收斂言辭。分析員認為，他對保守派選民的忠誠很有信心，因此不怕採取這種策略。

在民主黨針對拜登（Joe Biden）的健康狀況以及他是否適合再次競選進行辯論的時刻，特朗普也相對克制，沒有發表太多評論。

保守派智庫美國企業研究院（AEI）的康提內蒂（Matthew Continetti）說：「特朗普正利用這個時刻，來擴大他在一般保守基本盤之外的吸引力。」

普林斯頓大學（Princeton University）教授澤利澤（Julian Zelizer）指出，特朗普只是在避開那些可能暴露他政治弱點的議題。

他說：「沒理由認為特朗普的基本觀點有變……他的策略就是要贏，但應該定義他的是他執政時的紀錄。」

專家指出，同2016年和2020年的選舉比較，特朗普這次的競選策略更具戰略性也更有紀律。有專家認為，特朗普陣營甚至可能為此推遲宣布副總統人選，以免轉移人們對拜登健康問題的關注。

本文獲《聯合早報》授權轉載

