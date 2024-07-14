特朗普遇刺｜分析：臉上帶血、高舉拳頭成歷史畫面　加速選情

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在賓夕法尼亞州巴特勒出席共和黨競選集會期間遇刺，但只受輕傷，事發正好是共和黨全國代表 大會前夕的周末。特朗普逃過一劫，加上其遇襲後，臉上帶血，高舉拳頭的畫面，相信更大大振奮了其選情。



片段所見，槍聲傳出後，特朗普摸摸自己的右耳，便馬上意識到危險伏低，現在一片尖叫聲。當時，特勤局人員確認無危險後，蜂擁而上包圍着特朗普護送他下台。特朗普下台時仍顯得非常鎮定，高舉拳頭、面露笑容向支持者示意，現場傳起「USA! USA!」的觀呼聲，在護送下慢慢走向座駕。

在現場傲視一切的照片——拳頭舉過頭頂，右耳鮮血流出，被特勤局特工包圍著，背景有美國國旗飄揚著，畫面已在社交媒體和電視上瘋傳。

特朗普在賓夕法尼亞刺遇畫面逐格睇：

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他的許多支持者利用這張照片來隱喻這位前總統的堅韌。特朗普的非正式顧問David Urban表示，希望槍擊事件能讓美國人團結在特朗普的身後，那張照片將成爲標誌性照片。

在接下來的周一，特朗普將會在密爾沃基舉行的共和黨全國代表大會上發表講話，並宣布他的副總統人選。加州的黨代表Gina Nestande當時正飛往密爾沃基，他們甫下機便收到特朗普遇刺的消息，感到十分震驚但感恩特朗普無恙，她讚揚特朗普是個英雄。「竟然有如此邪惡的事情，真是令人心痛。上帝保佑特朗普總統。」