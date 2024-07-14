特朗普遇刺｜美國史上4總統被殺 特勤局8千多人防阻 百密有一疏
撰文：王海
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美國歷史上曾發生過多次總統遇刺事件，其中4位喪生。而保護總統及總統候選人的責任落在自1865年成立，僱有8300人的特勤局（Secret Services）。特朗普7月14日遇刺，槍聲傳出後那些一擁而上保護他的人，正是特勤局的職員。
4位遇刺身亡美國總統：
美國第16任總統林肯（Abraham Lincoln）是美國第一位遇刺身亡的總統。1864年，林肯在總統連任競選中獲勝。1865年4月14日，林肯參加為慶祝南北戰爭勝利的活動時，在福特劇院被演員John Wilkes Booth一槍擊中頭部，參與行刺的3男1女被處決。林肯於翌日凌晨身亡。
美國第20任總統加菲爾德（James A. Garfield）是第二位被暗殺的總統。1881年，他在華盛頓一個火車站被律師吉托（ Charles J. Guiteau ）連開2槍刺殺，吉托因希望出任為美國駐法國大使的請求被拒絕，而怒殺了總統。
第25任總統麥金利（William McKinley）1901年在俄亥俄州克利夫蘭一個招待會上與支持者握手時近距離遭受2記槍擊身亡。他雖在被抬上救護車前還斷斷續續地說「不要傷害他」，兇手還是於當年12月被處以電刑死亡。此後，國會正式要求特勤局對所有總統進行全天候安保。
第35任總統甘迺迪（John F. Kennedy）是目前最後一位被暗殺的總統。1963年，他在德州達拉斯的車隊中遇害，當時一大群市民排隊迎接乘車穿過街道的總統和他的妻子。兇手是前美國海軍陸戰隊成員Lee Harvey Oswald。
自1981年行刺列根（Ronald Reegan）的圖謀失敗後，美國還沒發生過重大的政治暗殺事件。
目前，負責保護美國高級政要安全的特勤局於1865年成立，有約8300僱員。受特勤局保護的不僅有總統和副總統，還有參選總統的候選人。
美國特勤局通訊主管Anthony Guglielmi就特朗普遇刺一事發布的聲明：
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