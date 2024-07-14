特朗普遇刺｜美國史上4總統被殺　特勤局8千多人防阻　百密有一疏

美國歷史上曾發生過多次總統遇刺事件，其中4位喪生。而保護總統及總統候選人的責任落在自1865年成立，僱有8300人的特勤局（Secret Services）。特朗普7月14日遇刺，槍聲傳出後那些一擁而上保護他的人，正是特勤局的職員。



4位遇刺身亡美國總統：

美國第16任總統林肯（Abraham Lincoln）是美國第一位遇刺身亡的總統。1864年，林肯在總統連任競選中獲勝。1865年4月14日，林肯參加為慶祝南北戰爭勝利的活動時，在福特劇院被演員John Wilkes Booth一槍擊中頭部，參與行刺的3男1女被處決。林肯於翌日凌晨身亡。

美國第20任總統加菲爾德（James A. Garfield）是第二位被暗殺的總統。1881年，他在華盛頓一個火車站被律師吉托（ Charles J. Guiteau ）連開2槍刺殺，吉托因希望出任為美國駐法國大使的請求被拒絕，而怒殺了總統。

第25任總統麥金利（William McKinley）1901年在俄亥俄州克利夫蘭一個招待會上與支持者握手時近距離遭受2記槍擊身亡。他雖在被抬上救護車前還斷斷續續地說「不要傷害他」，兇手還是於當年12月被處以電刑死亡。此後，國會正式要求特勤局對所有總統進行全天候安保。

1963年11月22日，總統約翰甘迺迪乘坐汽車巡遊時遇刺，槍手打中了他的喉頭，汽車趕緊開往醫院，但甘迺迪已當場死亡。特務Clinton Hill站在車尾，第一夫人積琪蓮傾向甘迺迪的身體。

第35任總統甘迺迪（John F. Kennedy）是目前最後一位被暗殺的總統。1963年，他在德州達拉斯的車隊中遇害，當時一大群市民排隊迎接乘車穿過街道的總統和他的妻子。兇手是前美國海軍陸戰隊成員Lee Harvey Oswald。

自1981年行刺列根（Ronald Reegan）的圖謀失敗後，美國還沒發生過重大的政治暗殺事件。

2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍擊發生後，特勤人員第一時間衝上台，包圍並保護他。（Reuters）

目前，負責保護美國高級政要安全的特勤局於1865年成立，有約8300僱員。受特勤局保護的不僅有總統和副總統，還有參選總統的候選人。

美國特勤局通訊主管Anthony Guglielmi就特朗普遇刺一事發布的聲明：