特朗普遇刺｜槍聲如爆仗劈啪尖叫聲浪接浪　觀眾席2人倒下超驚嚇

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在競選活動期間遇刺受傷，幸無大礙，槍擊發生後現場陷入一片混亂。路透社7月13日報道引述多名現場人士，講述案發時的情況，有人誤認為現場傳出的槍聲是爆仗聲。



根據現場影片，台上傳出槍聲後，特勤局人員還火，片中傳出有人聲說「槍手倒下」，之後一名特勤人員撲上台趕到特朗普身邊，將已蹲在講台下的他拉起身，之後一堆特勤人員趕到，成為「人肉盾牌」將他包圍保護起來：

報道指，特朗普當時在賓夕法尼亞州的一場戶外造勢活動上演講大約6分鐘左右，現場突爆出數聲槍響。

坐在特朗普正後方的Shane Chesher說，槍聲聽起來像是「啪啪啪」（Pop, Pop, Pop）聲音。他起初還以為是開玩笑、是煙火的聲響。其後他看到特勤人員一擁而上保護特朗普，現場再爆出多聲槍響。

特朗普遇刺：特勤局人員確認無危險後，蜂擁而上把他從地上扶起。(Reuters)

目擊者高呼示警 回應慢半拍

一名目擊者告訴英國廣播公司（BBC），他看到槍手拿着步槍爬上安全邊界外一棟建築物屋頂，並向附近的警察大喊，提醒他們潛在的威脅。

他指警方起初看來很困惑，沒立即就他的警告作出回應。他說，後來現場特工擊殺施襲者，並前往屋頂的位置確定槍手已死。

路透社引述另一名在活動範圍外聽着特朗普演講的目擊者Ben Maser稱，他注意到2名警員似乎在尋找某人，所以他也開始留意周圍環境。

Ben Maser說，他看到槍手在屋頂上，並迅速向警方通報。他無法形容槍手的特徵，但看到他身穿一件灰色的衣服。

特朗普高舉拳頭，向支持者示意，現場起哄高叫「USA!USA!」。(Reuters)

路透社報道稱，當槍聲響起時現場人士Jim Moore正在舞台後面的看台上。他表示，距離他大約5排的一名男子被槍擊倒地。特工護送特朗普離開後，將受傷男子帶到看台後方，並在那裡治療男子的傷勢。

坐在舞台附近的兩名70多歲的婦女告訴路透社，槍擊事件發生後，她們看到2人在觀眾席上倒下。