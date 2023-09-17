日本驚現「坑渠痴漢」　躲水溝下偷拍女性裙底：下世想投胎做馬路

日本一名男子近日將手機設置在神戶市道路旁的坑渠內，試圖偷拍女性裙底風光，遭到警方逮捕。



事實上，涉案男子過去2度為了偷窺女性裙底，躲在狹窄坑渠內，把受害女性嚇得花容失色，遭日本網友稱為「坑渠男」。

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綜合日媒報道，36歲無業男子平井泰臣，近日涉嫌偷拍女高中生裙底，觸犯日本性姿態攝影罪，遭警方逮捕。

據報道，神戶一名高中女生8日在坑渠內發現一台智慧型手機，她本來以為是失物，後來發現手機正在錄影，懷疑可能有人惡意偷拍，急忙通報派出所。

警方進行搜查後，調查人員14日在手機拾獲處發現平井趴在坑渠內，當場將他逮捕。

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這不是平井首次遭警方逮捕。2013年6月，他躲在神戶市東灘區坑渠內偷窺時，遭一名路過女性發現坑渠蓋下躲着人，急忙報警。

平井遭逮捕後承認犯行，表示他當天休假，一大早就躲在坑渠內偷窺，還透露「下輩子想變成馬路」。由於坑渠附近就是一間女子大學，警方推測他是打算挑女大學生下手。

2015年8月，平井第2度遭到逮捕。日媒指出，一名37歲女性美髮師，當時發現有頭髮從坑渠柵欄冒出來，以為是遭丟棄的假髮，湊近一看竟然跟坑渠內的平井對到眼，嚇得急忙報警。

平井的母親當時受訪時透露，兒子從小就喜歡鑽進坑渠等狹窄的地方玩，直到中學仍維持這樣的習慣。沒想到長大會發生這種狀況。

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