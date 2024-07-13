美國男子客機走廊當眾「露械」小便　「脫褲一時爽」下場慘了

美媒7月5日稱，美鷹航空（American Eagle）一班由特使航空（Envoy Air）營運、編號為3921的班機7月3日發生混亂。25歲男乘客尼爾・麥卡錫（Neil McCarthy）在眾目睽睽下站在走廊脫褲小便。這導致飛機須轉飛並緊急降落，他事後當場被捕。



《今日美國報》5日稱，事發在7月3日，當時特使航空一個原定從芝加哥飛往新罕什爾州的航班因一名乘客做出出格行為，須轉飛並緊急降落在水牛城尼亞加拉國際機場（Buffalo Niagara International Airport，暫譯）。

男子被同機乘客拍得在座位旁直接脫下褲子掏出下體就地小解，旁人為之側目。

美媒2024年7月5日稱，美鷹航空（American Eagle）一班由特使航空（Envoy Air）營運、編號為3921的班機7月3日發生混亂。25歲男乘客尼爾・麥卡錫（Neil McCarthy）在眾目睽睽下站在走廊脫褲小便。這導致飛機須轉飛緊急降落，他事後也被逮捕。（同機乘客所拍照片）

客機降落後，機場警察立即登機拘捕他。男子向警方承認，他之前喝了不少威士忌加可口可樂的調酒。他自稱在客機飛行途中站起來走去洗手間，但「因有醫學上的排尿問題」在返回座位途中撒尿。

美媒2024年7月5日稱，美鷹航空（American Eagle）一班由特使航空（Envoy Air）營運、編號為3921的班機7月3日發生混亂。25歲男乘客尼爾・麥卡錫（Neil McCarthy）在眾目睽睽下站在走廊脫褲小便。這導致飛機須轉飛緊急降落，他事後也被逮捕。（同機乘客所拍照片）

根據檢察官辦公室發布新聞稿，他被捕後的同日首次出庭，並在自行交付擔保費後獲釋。他面臨最高刑罰為6個月監禁和5000美元（約3.9萬港元）罰款。

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美國聯合航空（United Airlines）一名女乘客在搭機時突然對艙內其他乘客大吼大叫、出言污辱，機組人員後續出面阻止，女乘客竟「狠咬」空中服務員的肩膀，甚至扯下1塊制服。最終這架班機被迫提前降落。（X@dom_lucre）

美國聯合航空（United Airlines）一名女乘客在搭機時突然對艙內其他乘客大吼大叫、出言污辱，機組人員後續出面阻止，女乘客竟「狠咬」空中服務員的肩膀，甚至扯下1塊制服。最終這架班機被迫提前降落。（X@dom_lucre）

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