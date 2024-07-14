特朗普遇刺「噩夢成真」　幕僚：他一直擔心被暗殺

7月14日，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在賓夕法尼亞州巴特勒縣（Butler）舉行競選集會活動時，遭遇槍擊導致右耳受傷，可謂震驚世界。



據美國媒體報道，事發後，在被送入當地一家醫院治療後，特朗普已於當天晚上出院，他與親屬保持聯繫，並同美國總統拜登（Joe Biden）通電話。特朗普承諾將繼續按計劃前往威斯康星州密爾沃基市（Milwaukee），參加將於7月15日在當地舉行的共和黨全國代表大會，他將正式被共和黨提名為2024年美國總統大選參選人。

報道引述特朗普身邊人士指，此次槍擊事件突顯出這位美國前總統長期以來一直擔心的事情，有人企圖暗殺他。自成為總統候選人以來，特朗普一直高度關注自己的安全情況。

美媒介紹指，根據美國聯邦法律，特朗普作為前總統保有美國特勤局（US Secret Services）的終身保護。作為經常出現在公眾視線中的「共和黨准被提名人」，他還獲得額外的一些保護資源。

特朗普遇刺：特勤局人員確認無危險後，蜂擁而上把他從地上扶起。(Reuters)

《紐約時報》指，芝加哥大學政治學家Robert Pape研究了自2021年1月6日「國會山騷亂」以來，美國人對政治暴力的態度，他上個月就這個話題進行了一次全國民意調查。調查發現，10%的受訪者表示，「使用武力阻止特朗普成為總統是合理的」，這些人中的三分之一說自己「手上擁有槍枝」。

而7%的受訪者表示，他們「支持用武力讓特朗普重新當選總統」，這其中有一半的人說自己「手上擁有槍枝」。

Pape如今在一封電子郵件中寫道，特朗普競選集會上發生的槍擊事件，「是我們國家對政治暴力如此大力支持（縱容）的結果」。「事實上，多年來，由政治暴力引發的重大獨狼式襲擊在美國持續增加，襲擊對象包括兩黨國會議員、聯邦官員和國家領導人。」

報道稱，其他關於政治暴力的研究也發現，支持使用暴力來推進政治理念的美國人，雖然數量不多，但並非微不足道。

加州大學戴維斯分校的暴力預防研究項目發布了一份報告稱，研究發現，近14%的受訪者強烈認為美國在未來幾年內會發生內戰。近8%的受訪者表示，他們認為未來幾年將出現政治暴力是正當合理的情況，並打算武裝自己。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。

7月14日，美國前總統特朗普在賓夕法尼亞州巴特勒縣舉行的競選集會活動時遭到槍擊。特朗普目前狀況良好，自稱右耳被子彈擊中。美國特勤局表示，襲擊者向特朗普集會場地連開數槍，導致一名觀眾死亡，兩人重傷，槍手被擊斃。

綜合《紐約時報》和英國廣播公司（BBC）報道，執法人員從現場一名死亡的白人男性身上找到一把AR-15系列半自動步槍，他們認為該男子就是槍手。目前，調查人員已確定槍手是賓夕法尼亞州當地人，大約20多歲。

美國執法部門消息人士表示，槍手在距離集會場地200至300碼（約180米至275米）的屋頂上，用AR步槍發射了多達8發子彈。

2024年7月14日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在賓州出席競選活動遇刺後，乘搭飛機回到新澤西。他在落機時向鏡頭揮手。（X@margommartin）

目前，特朗普已經從醫院出院。此前，特朗普在其自創的社媒平台「真實社交」賬號上發表聲明稱，「我的右耳上部被子彈擊中。我立即意識到出了問題，因為我聽到了呼嘯聲和槍聲，並立即感覺到子彈穿透了皮膚。很多血流了出來，所以我意識到發生了什麼」。

賓夕法尼亞州警方則表示，特朗普不是被子彈擊中，而是被玻璃碎片擊中。據稱這些碎片來自被子彈擊中的提詞器。

在特朗普遭遇槍擊後，白宮表示，美國總統拜登與特朗普進行通話，但沒有透露更多細節。

本文獲《觀察者網》授權轉載

