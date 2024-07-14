特朗普遇刺｜槍手竟在百多米外伏埋　特勤局失職險釀歷史性大錯?

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在賓夕法尼亞州出席竸選活動期間遭槍擊受傷，保安漏洞惹議。而負責保護這類重要人物的特勤局（United States Secret Service (USSS or Secret Service) 馬上被質疑失職，大批特朗普支持者及共和黨人都要求問責。



特朗普在演講台上遭到槍擊，而狙擊手當時於約180-200米以外的一座建築物屋頂上伏擊，連開八槍才遭特勤局特工發現及擊斃。事實上，集會地點頗為空曠，周邊建築物不多，在演講台後，有數個糧倉。而槍手所埋伏的建築，其實類似倉庫，所處位置不並高，而且只相僅百餘米，令人質疑槍手為何能在如此接近的位置埋伏。

特朗普及槍手相對位置。（ETtoday授權使用）

共和黨議員表示，他們將要徹查狙擊手如何逃避特勤局人員，爬上特朗普競選集會附近的一棟建築物屋頂，在被殺前居然能連開多槍。特朗普支持者抨擊特勤局，該局負責保護特朗普作為前美國總統。Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）公開呼籲該局領導人辭職。

保守派人士傑克·波索比茨質問：「一個狙擊手如何帶著全套武器爬上最接近總統候選人的屋頂？」

在這類選舉集會，執法人員通常會設置障礙作為警戒線，並要求所有與會者通過金屬探測器進入會場。武裝保安人員會搜查所有與會者的袋，甚至錢包。許多集會者都要接受人手搜身。2020 年退休的前特勤局特工Paul Eckloff說，特工會提前用視線勘察所有屋頂。

在特朗普的競選活動中，通常由當地警察協助特勤局負責集會場地的保安。國土安全部等其他機構的人員偶爾也會協助。在事件發生前，特勤局人員會掃描集會場地以尋找炸彈或其他威脅，而特朗普通常乘坐的座駕及車隊都是極高保安級別。

特朗普遇刺：特勤局人員確認無危險後，蜂擁而上把他從地上扶起。(Reuters)

美國特勤局隸屬於國土安全部（Department of Homeland Security），負責調查刑事案件，以及保護美國主要政治領袖及其家人，以及訪美的外國政要。

1965年，國會授權特勤局（第89-186號公法）在前總統及其配偶生前為其提供保護，除非他們拒絕接受保護。三年後的1968年，由於作為民主黨總統參選人的羅伯特-甘迺迪（Robert F. Kennedy）遇刺身亡，國會授權特勤區保護主要的總統和副總統候選人及提名人。