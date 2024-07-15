特朗普遇刺｜拜登下令迅速徹查及檢討保安　促勿妄加臆測槍手動機

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州巴特勒出席共和黨競選集會期間，現場傳出槍聲，特朗普右耳受傷、臉上有血。總統拜登（Joe Biden）14日呼籲國民團結一致，指目前槍手動機不明，呼籲民眾不要妄加臆測。拜登預定稍晚再在白宮發表全國講話。



拜登在白宮聽取事件匯報後會見記者，稱舉國必須團結一致，展現美國特質。他並表示，在前一天槍擊事件發生後，他已經與競選對手特朗普進行「簡短但是良好」的談話。

拜登強調，聯邦調查局（FBI）對事件的調查仍處於早期階段，他已下令調查要徹底且迅速。他亦下令特勤局等單位檢討所有保安措施，又指特朗普已獲高級別的安全保障，聯邦當局將動用所有資源，確保對方得到保護。將於15日起舉行在威斯康星州舉行的共和黨全國代表大會，亦將獲加強保安。

拜登指出，當局知道槍手的身份，但還沒有關於槍手動機的任何情報。他敦促每一個人，不要針對他的動機或是他的隸屬關係妄加臆測。

+ 1

綜合當局及美國多間媒體說法，已被擊斃的20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks，暫譯）為共和黨選民，但亦曾向與民主黨有關的委員會捐款。。

據美媒較早前引述消息人士稱，槍手當時從集會會場旁邊的一棟建築物天台施襲、距離特朗普約180米至275米，用AR式半自動步槍發射8發子彈。現在片段所見，槍手事後倒斃於該座平頂建築物天台。在他開槍不久後，特勤局人員將他擊斃。