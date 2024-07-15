特朗普遇刺｜特朗普籲國民團結一致　特勤局否認拒加強保安指控

在賓夕法尼亞州的競選活動上遭遇暗殺受傷後，美國前總統特朗普（Donald Trump）呼籲美國人團結一致。



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路透社報道，特朗普星期天（7月14日）在他的社媒平台Truth Social上說：「此時此刻，我們比以往任何時候都更需要團結起來，展現美國人的真正品格，保持堅強和決心，不讓邪惡獲勝。」

「只有上帝才能阻止不可想像的事情發生，我無所畏懼。」

同時，美國特勤局星期天在一份聲明中否認了特朗普支持者對他們拒絕給特朗普的競選活動增加安保的指控。

特勤局發言人古列爾米（ Anthony Guglielmi）說：「有人稱前總統安全團隊成員要求增加安全資源，而美國特勤局或國土安全部拒絕了這一要求，這絕對是錯誤的。事實上，美國特勤局最近為前總統的安全人員增加了保護資源。」

特朗普的一些共和黨盟友認為，這次襲擊是出於政治動機。

美國眾議院共和黨二號人物斯卡利斯（Steve Scalise）說：「數周以來，民主黨領導人一直在煽動荒謬的歇斯底里情緒，認為特朗普贏得連任將是美國民主的終結。」

「顯然，我們過去曾看到極左瘋子用暴力言論採取行動。這種煽動性言論必須停止。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

