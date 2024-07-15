特朗普遇刺｜美國政治暴力升級　大選前路多艱難？

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席競選活動期間遭槍擊受傷。他14日抵達威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）準備出席15日舉辦的共和黨全國代表大會（Republican National Convention）。路透社指，「美式政治」持續受暴力氣氛浸染，若不做改變，大選前或引發更大衝突。



刺殺事件發生後，多國政要對此表態，他們均對特朗普表示慰問，亦有譴責政治暴力。美國總統拜登（Joe Biden）14日敦促美國人保持冷靜，讓政治降溫，他還說，自己與特朗普是鄰居、朋友，不是敵人。

特朗普遇刺後，高舉拳頭，右臉披血，被特勤局特工包圍著，背景有美國國旗飄揚著，畫面已在社交媒體和電視上瘋傳。

不當言論或塑政治仇恨

共和黨大會15日開鑼，緊張氣氛下，特朗普競選團隊發送「他們（槍擊）的目標不是我，而是你們」的訊息，呼籲選民為競選活動捐款。

儘管特朗普是這場刺殺事件的直接受害人，但射向他「無形子彈」的殺傷力或更甚實彈。路透社14日分析指，特朗普在競選演講中通常利用過激言論拉票，這令一些共和黨人對他持續性的煽風點火感到不安。南卡羅來納州（South Carolina）反特朗普共和黨人費爾克爾（Chip Felkel）說：「如果說美國以前不是火藥桶的話，那麼現在就是。」

仇恨政治將引暴力事件

刺殺事件預示兩黨間的政見存在難以彌合的巨大鴻溝，現實的亂局亦會令選民對國家現狀感到擔憂。霍士新聞14日引述曾遭槍擊的共和黨籍眾議員斯卡利斯（Steve Scalise）表示，精神失常者可能會將這些消息認為是自己需要除掉某人的訊號。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。特朗普被保安人員帶走前，仍振臂示意。（Reuters）

美國正在應對自上世紀70年代以來規模最大、持續時間最長的政治暴力事件。自2021年1月6日美國國會騷亂事件以來，在14宗政治襲擊中，疑犯具有明顯的黨派傾向，其中13宗是右翼襲擊者所為，1宗是左翼襲擊者動手。