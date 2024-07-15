英媒：新西蘭總理北約峰會後對中國轉軚　稱就算被報復也要批評

在英媒當地時間7月14日發布的一篇專訪報道中，新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）再度拿所謂「中國間諜案」炒作說事，聲稱情報機構將愈來愈多地披露這類案件，以提高該國對「安全威脅」的認識。他還聲稱，新西蘭希望提高整個商界對這一威脅的警惕，這反映了美國、英國、加拿大和澳洲所採取的戰略。



早在上台執政前，拉克森就曾強調「希望獲得中國的援助支持」、「獲得中國的融資有很多優勢好處」，而如今，他表示，新西蘭將中國視為「印太地區」的戰略競爭對手，正尋求一種平衡的戰略，這包括在乳製品貿易、可再生能源協調以及擴大民間聯繫等領域的合作。

2024年6月13日，中國國務院總理李強（左）與新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon，右）在惠靈頓總督府會面（北京市人民政府網站）

拉克森表示，新西蘭將繼續發展同中國的貿易，力爭在十年內將總出口翻一番，但他又轉而堅稱，如果有必要，他不會因擔心遭到「報復性經濟脅迫」而對批評中國留情面。

英媒指出，拉克森在華盛頓接受這一採訪的幾天前，新西蘭加入了美國、澳洲和其他一些國家的行列，指責中國對澳洲實施了所謂「網絡攻擊」。

而就在2024年3月，新西蘭情報機構打着國家安全的幌子渲染「中國威脅」，宣稱2021年針對該國議會的網絡攻擊「與中國有關」，那是新西蘭方面首次以這種方式指責中國。對此，中方當時嚴正回應稱，堅決拒絕該毫無根據、不負責任的指控，已就此向新方有關部門提出嚴正交涉，表明了強烈不滿和堅決反對，指責中方干涉新內政完全是找錯了對象。

在近期於華盛頓舉行的北約（NATO）峰會期間，新西蘭、澳洲、日本和韓國也參加了慶祝北約成立75周年的相關活動。為加強安全聯繫，美國總統拜登一直敦促「印太地區」的盟友參加北約峰會，這也是其對抗中國戰略的一部份。

2024年7月10日，北約峰會舉行期間，新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）、日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅夫婦、烏克蘭總統澤連斯基夫婦站在陽台上。（Reuters）

拉克森則附和稱：「我們非常強烈地認為，歐洲—大西洋地區發生的事情會對印度—太平洋地區產生影響。」

圖為2024年7月11日，美國華府，北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg，右）和新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon，左）就簽署的合作協議合影。（Reuters）

對於北約「東進亞太」，中國外交部發言人曾指出，亞太地區不需要軍事集團，更不需要挑動陣營對抗、鼓動新冷戰的小圈子，任何損害本地區和平穩定、破壞本地區團結合作的行徑，都將招致地區人民的警惕和共同反對。

而新西蘭作為南海域外的非當事國，其總理還對近期發生的仁愛礁爭端說三道四。「對我們來說，維護『國際法』非常重要。『航行自由』對於像我們這樣的貿易國家很重要。」拉克森宣稱，中國必須遵守《聯合國海洋法公約》所規定的義務。

上週，日本和菲律賓剛剛宣布簽署《互惠准入協定》（RAA，一項防務協議，允許兩國在對方領土上部署軍隊），拉克森聲稱，新西蘭希望2024年同菲律賓達成一項「訪問部隊地位協定」，以允許新西蘭向菲律賓部署軍事資產。

日本-菲律賓：2024年7月8日，菲律賓防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）和日本外務大臣上川陽子在馬尼拉馬拉卡南宮（Malacañang Palace）舉行的儀式上簽署《互惠准入協定》（RAA）。菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）出席儀式。（REUTERS/Lisa Marie David）

英媒提到，作為美國對華戰略的一環，美國正鼓勵其盟友更緊密地合作。2024年4月，美國、日本、菲律賓和澳洲舉行了首次聯合軍演，而拉克森聲稱，他對新西蘭未來參加類似的軍演「持非常開放的態度」。

當被問及是否考慮向美國和其他一些國家那樣通過台灣海峽時，拉克森則稱，其政府在努力增加國防開支的同時，正專注於確定其安全優先事項。他還表示，新西蘭也「非常願意」參與「美英澳三邊安全夥伴關係」（AUKUS）的第二支柱，即推動先進能力技術項目。

中方此前強調，國與國之間開展交流合作，不應損害地區國家間的相互理解與信任，不應破壞地區和平與穩定，不應針對第三方或損害第三方利益，而「AUKUS」不斷釋放所謂三邊安全夥伴關係擴員信號，誘拉部份國家入伙，加劇亞太軍備競賽，破壞地區和平穩定，中方對此表示嚴重關切，反對有關國家拼湊排他性小圈子，製造陣營對抗。

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