特朗普遇刺｜美國著名投資管理企業證實　疑犯曾為公司免酬拍廣告

美國投資管理公司貝萊德（Blackrock）7月14日確認，13日在賓夕凡尼亞州（Pennsylvania）造勢大會上槍擊前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的20歲槍手克魯克斯（Thomas Crooks）曾短暫出現在他們的廣告。



貝萊德在聲明中表示，克魯克斯是他們2022年的廣告中其中一名學生，他當時並沒有收取報酬。貝萊德指出，該廣告是在貝塞爾帕克高中（Bethel Park High School）拍攝，以一名老師為主題。克魯克斯2022年從該校畢業。

刺殺特朗普：20歲槍手克魯克斯（Thomas Crooks）2020 年高中年鑑的照片。（Reuters）

貝萊德的聲明沒有具體描述廣告內容，但表示將向調查機構提供影片，並將停止傳播影片。貝萊德同時譴責13日導致1名與會者死亡、2人重傷的襲擊事件。

聲明指：「對前總統特朗普的暗殺企圖是可惡的。我們慶幸前總統特朗普受重傷，關心受這一可怕行為影響的所有無辜旁觀者和受害者，特別是被殺的人。」