特朗普遇刺｜美國近代史9總統遇刺　他月內遭2次暗殺　僥倖生還

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日參加競選活動時遇刺受傷，幸未有大礙。美媒7月15日整理出美國歷史上曾發生過9次總統遇刺事件，其中4位喪生。第38任總統福特（Gerald Ford）1975年於3週內遭遇兩次暗殺，幸他未有受傷。



5宗美國總統刺殺未遂事件：

美國第32任總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）1933年遇刺，當時小羅斯福在邁阿密（Miami）的一輛敞篷汽車後座發表演說，突然槍聲響起。時任芝加哥市長遭槍擊身亡，羅斯福並未受傷。

2019年6月5日在英國舉行的諾曼第登陸紀念活動期間，時任美國總統特朗普在台上宣讀第32任美國總統小羅斯福在世時對美國的禱詞。（Getty）

1950年11月，兩名槍手闖入美國第33任總統杜魯門（Harry Truman）當日的住所，試圖行刺他。在與警察交火後，一名白宮警察和一名槍手喪生，杜魯門沒有受傷。

第38任總統福特（Gerald Ford）1975年於3週內遭遇兩次暗殺，皆未有受傷。福特9月5在薩克拉門托（Sacramento）遭邪教組織「曼森家族」信徒刺殺，因操作失誤，槍手未能開火。僅17天後，另一位名叫Sara Moore的女性在三藩市意圖刺殺福特，第一槍沒有命中，當試圖第二次射擊時，旁邊有人成功制止她。

1974年11月23日，美國時任總統福特（右）與蘇聯領袖舉行峰會前夕，他與時任國務卿基辛格面授機宜。（Reuters）

第40任總統列根（Ronald Reagan）1981年在華盛頓特區發表演說後遭槍擊受傷，他經歷105分鐘開胸手術後成功取出子彈僥倖生還。事件中另有3人被槍殺，其中包括他的新聞秘書。

第43任總統小布殊（George W. Bush）2005年在喬治亞首都第比利斯（Tbilisi）出席集會時，有人向他投擲手榴彈，然而手榴彈沒有爆炸，也沒有人員受傷。

4位遇刺身亡美國總統：

他們分別是，第16任總統林肯（Abraham Lincoln）；第20任總統加菲爾德（James A. Garfield）；第25任總統麥金利（William McKinley）；而第35任總統甘迺迪（John F. Kennedy）是目前最後一位因暗殺身亡的美國總統。