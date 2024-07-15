特朗普法律戰又一勝利　美國法官駁回機密文件案

美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）面對多宗官司，7月15日再傳來有利他的消息，法官宣布駁回針對他的機密文件案。路透社形容，這是特朗普在法律戰又一場重要勝利。



在機密文件案中，特朗普被控2021年1月離開白宮後仍非法持有大量機密文件，包括絕密國家安全資料，並妨礙聯邦調查局確認和收回這些文件。

佛羅里達州聯邦地區法官坎農（Aileen Cannon）最新在7月15日裁定，檢方特別檢察官史密斯（Jack Smith）的任命屬非法，因此無權提起訴訟。坎農是特朗普執政期間提名的法官。

報道指，檢察官可能會對裁決提出上訴，在其他案件中，法院曾多次支持美國司法部任命的特別檢察官處理某些政治敏感調查。

特朗普7月13日在賓夕法尼亞州出席競選活動期間發言（REUTERS）

路透社指，特別檢察官史密斯也正在華盛頓聯邦法院檢控特朗普，起訴對方試圖推翻2020年選舉結果，但在該案中，律師未有如這次機密文件案般對特別檢察官提出類似的挑戰。

特朗普之前在7月1日也傳出另一有利消息，他在2020年1月國會騷亂事件後遭起訴的事件中，主張在任時擁有總統豁免權，美國最高法院7月1日裁決指前總統享有部份總統豁免權，特朗普的案件會發回下級法院，令他有望押後官司審訊。

特朗普當時回應判決時形容是「我們憲法與民主的大勝利」。