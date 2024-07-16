歐盟委員會抵制匈牙利主持會議　抗議歐爾班會晤普京

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）本月突然訪問俄羅斯，並與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面，引起歐盟委員會及多個成員國不滿。匈牙利本月起出任歐盟輪值主席國，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與其他事務專員，不會出席由匈牙利主持的非正式會議，只會指派高級代表出席。



匈牙利方面回應稱，歐盟是一個由多國組成的國際組織，歐盟委員會屬於歐盟內機構，無權挑選想要合作的成員國，批評相關決定基於政治考慮。

匈牙利總理歐爾班2024年7月2日在基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面前握手。（Reuters）

歐爾班早前發起「和平之旅」，突然到訪烏克蘭、俄羅斯及中國，引起歐盟多國不滿。

瑞典政府上週表示，芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和瑞典，將不會派遣部長參加本月由匈牙利主持的非正式會議，以抗議歐爾班與普京的會談。這些國家將派公務員代表，其他成員國也正在討論類似行動。