半年捐精20次可獲6100元　內地精子庫辦「大學生精液品質比賽」

近日河南省人類精子庫官方平台發佈消息稱，針對鄭州在校大學生舉行為期50天的「精液品質比拼」，從濃度、活力、精液量、精子畸形率最低、綜合最強等方面評選出最強「精」英，最高可獲得補貼獎金6100元（人民幣，下同）。



公告表示，至少半年內捐獻5次，最多半年內捐獻20次即可，每次捐獻過程30分鐘內可以完成，每次捐獻當天拿現金。

比賽細節曝光 可捐20次即場派錢（點圖了解更多）：

+ 6

另外，對「捐精補貼」也有詳細說明，初篩者可獲得交通費50元，同時免費提供精子質量檢測，價值125元。

檢測合格後正式捐精一次200元，可捐20次，合計4000元；完成捐精額外獎勵2100元。

「捐精補貼」有詳細說明，最高可獲得6100元。

【相關文章】英國漢「免費捐精」助女士懷孕 12年來150童可喚他爸爸（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

據《九派新聞》報道，一名相關工作人員表示之所以採用此比賽形式，是想號召大學生來捐，因為大學生（精液）的品質好一些，且需要捐贈者長期生活在鄭州本地，比拼結束後，會匿名以資料形式公佈結果。

該工作人員又稱，每天的名額都有限制，建議捐贈者來之前提前預約。

【相關文章】【哥哥係我生父】夫妻竟「用兒子精子」懷孕生女：應否告訴女兒？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

相關新聞曝光後，隨之登上微博熱搜，網友紛紛發表評論，「選種豬的感覺」、「第一名必須全國通報」、「我可以贊助獎金嗎？但是要告訴我贊助了」、「誰看來國家真的很缺寶寶」，還有人「建議辦職業聯賽，城市組隊互相比拼」。

延伸閱讀：

8旬婦「穿66元破鞋」捐款家鄉上千萬 銀行報警攔阻意外曝光她超狂經歷

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】