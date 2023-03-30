21歲TikTok網紅「領養15歲孩子」捱轟　催淚真相曝光：我永不後悔

許多人20歲時正在享受大好青春，不過美國這名女子才21歲就已經承擔起扶養一個孩子的責任，而且這個孩子已經15歲了，在教養過程面臨許多挑戰，讓她忍不住抱怨學校老師或其他父母都不把她當一回事。



據《紐約郵報》（New York Post）報道，21歲的亨特（Hunter Nelson）在TikTok上分享自己的教養經驗，讓不少網友看了大吃一驚。

她在影片中提到，自己現在21歲，但有一個15歲的小孩，每次去學校參加小孩的活動，其他家長都會以為她是學生問她幾年級。

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她的分享引發不少網友留言質疑討論，有網友問說：「你是6歲生小孩嗎？」、「我的天啊！你6歲就生了？」、「你這影片是要我們覺得你6歲就生小孩嗎？」

亨特也對此做出回應表示，現在扶養的15歲小孩不是她的親生女兒。

2015那年父親過世，原本同父異母的妹妹跟媽媽一起住在北卡羅萊納州，但沒多久後媽媽也過世，妹妹可能要被送到寄養家庭，於是她便決定申請妹妹的監護權，自己來照顧妹妹。

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亨特說，剛開始家族中有人不願意讓她扶養妹妹，阿姨認為她「不能獲得身為家長的權利」，因此極力阻止她取得監護權，甚至還聘請律師跟她對簿公堂。

當時妹妹雖然住在遭受虐待又不衛生的環境，但妹妹也很抗拒跟亨特同住。

不過由於亨特認為孩子的安全和需要比情緒更重要，因此她還是很堅持要跟妹妹同住，現在兩人相依為命，相處得也很融洽。

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