肯尼亞連環殺人案33歲男認殺42女　警：疑犯被捕時正圖誘騙新獵物

肯尼亞警方在首都內羅畢（Nairobi）一處廢棄採石場內找到多具屍體後，逮捕一名疑犯。警方稱，疑犯涉嫌在2022年到2024年7月期間，連續謀殺42名女性，將她們殺害後並肢解棄屍在採石場。



英國《衛報》7月15日報道，自12日起在首都內羅畢的採石場先後找到9具用塑膠袋包裹，且殘缺不全的遺體。

疑犯Collins Jumaisi於15日遭逮捕，報道引述警方指，疑犯被捕時正在試圖誘騙另一新獵物的過程中。

疑犯Collins Jumaisi供認，自2022年起他將妻子殺害後，陸陸續續再殺害41名女子。（X@DCI KENYA）

肯尼亞刑事調查局（DCI）局長阿明（Mohamed Amin）稱，警方透過分析其中一名受害者的電話，成功追蹤到疑犯，並在Collins Jumaisi準備對另一受害者施暴當下將其拘捕。

阿明表示：「我們面對的是一個連環殺手，一個不尊重人類生命的精神病連環殺手，這一點已經很明顯。」Collins Jumaisi供認，自2022年起他將妻子殺害後，便陸續殺害41名女子，並肢解一些受害者，棄屍採石場。

肯尼亞連環殺人案：警方2024年7月在廢棄採石場找到大量屍骸（Reuters）

民眾自願搜索遺體 警方驅散

肯尼亞6月25因反對加稅法案爆發大規模警民衝突，至今局勢仍未緩和。

《衛報》引述法媒記者稱，不少民眾7月13、14日們在採石場搜尋餘下的受害者遺體。當人們試圖把裝着受害者遺體的屍袋帶到警局時，卻遭到警方發射催淚彈攻擊，引發短暫的衝突。